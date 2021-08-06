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Öğrencinin son sınavı: Barınma

Eylülde yüz yüze eğitime başlayacak üniversite öğrencilerini barınma telaşı sardı. Ev bulmak zorlaşırken kiralar bazı şehirlerde yüzde 36'ya varan oranda arttı; yurtlar da önceki yıla göre yüzde 20 zamlandı
06 Ağustos 2021 11:41
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Öğrencinin son sınavı: Barınma

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre: - Pandemi nedeniyle son 1,5 yılı uzaktan eğitimle geçiren üniversiteler, eylülden itibaren yüz yüze eğitim vermeye hazırlanıyor. Online eğitim sürecinde öğrencilerin birçoğu boşuna kira vermemek için evlerini boşaltmış, kaldıkları yurtlardan ayrılmış, ailelerinin yanına gitmişti. Şimdi geri dönmeye hazırlananları ev ve yurt bulma telaşı sardı. Ancak artık yurt da kiralık ev bulmak da kolay değil. Eskisine göre çok daha yüksek ücretler ödemek gerekiyor. Çünkü son bir yılda öğrencilerin yoğun yaşadığı illerde kiralarda yüzde 20 ile 36 arasında artışlar yaşanırken yurt fiyatları ise en az yüzde 20 zamlandı.

Fırsatçılara dikkat

Ailesinden ayrı şehirlerde okuyacak öğrencilerin önlerinde devlet yurtları, özel yurtlar ve kiralık evler olmak üzere 3 seçenek var. Öğrenciler, özellikle ilk yıl hem şehri tanımadıkları hem de arkadaşları olmadığı için önce devlet yurtlarında şanslarını deniyorlar. Burada yer bulamayanlar özel yurtlara yöneliyor. Ancak bu yıl özel yurt bulmak da kolay olmayacak. Tüm Özel Öğrenci Yurtları İşverenler Sendikası (TÜYİSEN) Sözcüsü Funda Gökgöl'e göre pandemi, öğrenci yurtlarına büyük darbe vurdu; Türkiye genelinde yurtlarda yüzde 20-25 oranında kapanmalar yaşandı. Yani her dört yurttan biri kapandı. Bazısı ise devretti. Ücret artışlarına dikkat çeken Gökgöl, "Yurtlarda genel olarak yüzde 17-20 oranında zam yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar mevzuata uygun artış yaparken, apartlar serbest piyasa mantığıyla bunun çok üzerinde zam yaptı. Özellikle turizm bölgelerinde geçen yıl 800 TL olan apartlar şimdi 2.000-2.500 TL bandına çıktı" dedi.


Özellikle fırsatçılara dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Gökgöl, şunları söyledi: "Zor durumda kalan öğrencilere 2.000 TL'lik yerleri 4.000 TL'den vermeye başlıyorlar. Seçenek olmayınca aileler mecbur kalıyor. Bir diğer tehlike merdivenaltı yurtlar. Evini, birbirini hiç tanımayan 3-5 öğrenciye kiralayanlar oluyor. Bunların hiçbir denetimi yok ve her türlü tehlike oluşabilir."

Kiralar çok yükseldi

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gayrimenkul piyasasında hareketlilik başladığını belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan da "2020 üniversite öğrencilerinin, korona nedeniyle evlerini boşalttıkları hatta bu evlere dönemedikleri bir yıl olmuştu. Gelecek aydan itibaren tekrar ev bulma telaşı başlayacak" dedi.

Son bir yılda kiraların ortalama yüzde 20 seviyesinde artış gösterdiğine dikkat çeken Akdoğan, özellikle büyükşehirlerde bu artışların yüzde 30 - 40 seviyesinde olduğunu belirtti. Akdoğan, şehirlere göre artışlar hakkında şu bilgileri verdi: "Kütahya, Edirne, Eskişehir gibi bazı sınırlı iller için kiralar pek artış göstermedi ama diğer şehirlerde öğrencileri yoracak seviyede. İstanbul'da yüzde 36, Ankara'da yüzde 23, Çanakkale'de yüzde 20, Bursa'da yüzde 18, İzmir'de yüzde 22, Eskişehir'de yüzde 8 seviyesinde artış var. Örneğin İstanbul'da pandemiden önce 1000 TL kira veren bir öğrencinin eylülden sonra 1400-1500 TL vermesi gerekecek. Özellikle Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi ilçelerde bu artışlar daha fazla."

Mağdur olmayın

Funda Gökgöl, yurt seçerken şunlara dikkat edilmesini öneriyor: "Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar tercih edilmeli. Yurtta öğrenci dışında kimsenin konaklamadığını teyit etmeliler. Denetim mekanizması olup olmadığına bakılmalı, turizm bölgelerinde günü birlikçileri ya da çalışanları barındıran, saatlik kiralayan bir yer olmamalı. Ayrıca sözleşme imzalarken detaylar iyi incelenmeli ve bir nüshası alınmalı. Bakanlığa bağlı yurtlarda ödemeler güvence altında. Denetimsiz yerlerde öğrenciler anlaşmazlık durumunda mağdur olmakta."

Yurtların yıllık ücretleri:

İstanbul: 25.000 TL - 50.000 TL

Ankara: 18.000 TL - 35.000 TL

İzmir: 18.000 TL - 35.000 TL

Eskişehir: 17.000 TL - 30.000 TL

Çanakkale: 16.000 TL - 25.000 TL

Konya: 18.000 TL - 30.000 TL

Antalya: 18.000 TL - 35.000 TL

Şehirlere göre kiralar:

İstanbul: 1.500 TL - 4.000 TL

Ankara: 1.500 TL - 2.500 TL

İzmir: 1.200 TL - 2.500 TL

Eskişehir: 850 TL - 1.200 TL

Çanakkale: 700 TL - 1.300 TL

Konya: 1.000 TL - 1.300 TL

Antalya: 1.200 TL - 2.000 TL
Milliyet
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