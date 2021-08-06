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Karagöl Milli Parkı'nda piknikçiler mangal, gelin ve damat meşale yaktı

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün- Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Işık Tuncel, orman yangınlarıyla mücadele edilen bugünlerde, Artvin'in Borçka ilçesindeki yoğun ormanlık alana sahip Karagöl Milli Parkı'nda mangal yakan piknikçileri ve düğün fotoğraf çekimi için meşale yakanları görüntüledi.
06 Ağustos 2021 11:48
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Karagöl Milli Parkı'nda piknikçiler mangal, gelin ve damat meşale yaktı

Halkla İlişkiler ve Pazarlama Bölümü öğretim görevlisi Işık Tuncel'in dün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Artvin'in Karagöl Milli Parkı'nda mangal yakılması ve piknikçilerin çoğunun çöplerini geride bırakıp gitmesi yer alıyor. Aynı ortamda, gelin ve damadın da düğün için fotoğraf çekimi sırasında meşale yaktığı görülüyor.

Gözlemlerini de anlatan öğretim görevlisi Işık Tuncel, Karagöl Milli Parkı'nda mangal alanları dışındaki yerlerde de mangal yakan ve çöplerini etrafa, göle saçanlar olduğunu belirterek, "Doğal milli park statüsündeki göl ekosistemi dünyada çeşitlilik açısından oldukça zengin bir doğaya sahip" diye konuştu.

'BİR ANLIK KEYİF, GELECEĞİMİZİ YOK EDEBİLİR'

Yıllık izninde Artvin'in güzelliklerini gezmek için bölgeye gittiğini anlatan öğretim görevlisi Tuncel, "Karşılaştığım manzara karşısında şoke oldum. Burada bir anlık keyif, geleceğimizi yok edebilir. Ülkenin her tarafı cayır cayır yanarken, bilinçsiz vatandaşlarımızın ormanda mangal yakma duyarsızlığına tanık olmak, beni gerçekten çok üzdü. Memleketin ciğerleri yanarken, mutluluğumuzu bu küçük mangalda aramak nedir? Buna aklım ermiyor. Arka taraftaki duman ise gelin ve damat fotoğraf çekiminde yakılan meşalelere ait. Fotoğraflarımda gördüğünüz gibi yüksek ağaçlarla kaplı ormanın ortasında meşale yakmadan da mutlu olabilmeyi öğrenmeliyiz" dedi.

DHA
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