Yargıtay sonuçları açıkladı, işte üye sayısı en çok artan parti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyette bulunan siyasi partilerin üye sayısı verilerini dört ay sonra güncelledi. 4 Ağustos 2021 itibariyle açıklanan yeni rakamlara göre Cumhur İttifakı ortaklarından AK Parti'nin üye sayısı 16 bin 277 artarken MHP'de düşüş yaşandı.

Muhalefette yer alan CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi üye sayılarını arttırdı. CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin liderliğini üstlendiği Memleket Partisi'nin ise ilk kez üye sayıları ortaya çıktı ve parti 10 bin barajının üzerinde yer aldı.

15 MİLYON ÜYEYİ HEDEFLEYEN AK PARTİ 11 MİLYONU GEÇTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yıl 1 milyon olmak üzere 2023 yılı için partisinin üye sayısını 15 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Erdoğan 24 Mart 2021'de Ankara'da gerçekleşen 'AK Parti 7'inci Olağan Büyük Kongre'de yaptığı konuşmada ise üye sayılarının 13 milyonu geçtiğini açıklamasına rağmen partisinin üye sayısının nisan ayında 11 milyonun altında olduğu ortaya çıkmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son verilerine göre AK Parti geride kalan dört ayda 10 milyon 984 bin 312 olan üye sayısını 16 bin 277 arttırdı. İktidar partisinin toplam üye sayısı 11 milyonu aşarak 11 milyon 589'a yükseldi.

CUMHUR İTTİFAKI ORTAĞI MHP'NİN ÜYE SAYISI DÜŞTÜ

Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin üye sayılarında ise AK Parti'nin aksine azalma yaşandı. Cumhur İttifakı'na desteklerinin devam ettiğine yönelik açıklamaları süren Devlet Bahçeli liderliğindeki partinin nisan ayında 479 bin 197 olan üye sayısı 475 bin 338'e düştü. MHP'nin dört ayda kaybettiği üye sayısı 3 bin 859 olarak kayıtlara geçti.

CHP ÜYE SAYISINI ARTTIRDI, İNCE'NİN PARTİSİ 10 BİN BARAJINI AŞTI

Ana muhalefet partisi CHP'nin üye sayıları ise bir süredir merak konusu. Muharrem İnce'nin partiden ayrılarak Memleket Partisi'ni kurmasının ardından gözler CHP'nin üye sayılarına çevrildi. Nisan ayında 1 milyon 257 bin 110 üyeye sahip CHP, geride kalan dört ayda üye sayısını 31 bin 116 arttırdı. Bir önceki verilere göre de üye sayılarındaki artış devam eden CHP'nin toplam üye sayısı 1 milyon 288 bin 226'ya ulaştı.

Öte yandan 17 Mayıs tarihinde kurulan Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi'nin ise ilk kez üye sayıları verilerde yer aldı. Türkiye'nin farklı illerinde ziyaretlerini sürdüren İnce liderliğindeki partinin toplam üye sayısı 11 bin 144 olarak kayıtlara geçti.

İYİ PARTİ HEDEFLEDİĞİ 400 BİN BARAJINI AŞTI

Türkiye'nin farklı illerinde esnaf ziyaretlerini sürdüren ve sahada olmaya devam edeceğini açıklayan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, parti üye sayılarını 2020 sonunda 400 binin üzerine çıkarmayı hedefliyordu. Bu hedef Ağustos 2021 itibariyle gerçekleşti. Nisan ayında 368 bin 344 üyeye sahip olan İYİ Parti, üye sayısını 40 bin 352 arttırdı ve toplam 408 bin 696 üyeye ulaştı.

KAPATILMASI İÇİN DAVA AÇILAN HDP ÜYE SAYILARINI ARTTIRDI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı ikinci iddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından geçtiğimiz haziran ayı sonunda kabul edildi. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'nin kapatılmasını talep ederek hedef aldığı HDP, geride kalan dört ayda üye sayılarını arttırdı. HDP, 40 bin 128 olan üye sayısını 550 artışla 40 bin 678'e çıkardı.

DEVA VE GELECEK'TE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ile yine AK Parti'den ayrılan Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) üye sayıları geride kalan dört ayda artışını sürdürdü.

27 bin 211 üyeye sahip olan Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, 5 bin 79 artışla toplam 32 bin 290 üyeye ulaştı. Nisan ayında 30 bin 88 üyeye sahip olan DEVA Partisi ise 12 bin 310 yeni üyeyle toplam 42 bin 398 üyeye ulaştı.

ÜYE SAYISINI EN ÇOK ARTIRAN PARTİ SAADET OLDU

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün temmuz ayı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la KKTC'deki etkinliklere katılması ve ardından partililere yönelik, "Bana itaat sözü verdiniz" ifadeleri geniş yankı uyandırdı. Geçtiğimiz seçimlerde Millet İttifakı içerisinde yer alan, Temel Karamollaoğlu liderliğindeki Saadet Partisi geride kalan dört ayda üye sayısını en çok arttıran siyasi parti oldu. Nisan ayında 211 bin 823 üyeye sahip olan Saadet Partisi, üye sayısını 59 bin 156 arttırdı ve toplam 270 bin 979'a ulaştı.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan liderliğinde kurulan Yeniden Refah Partisi'nin ise üye sayılarını arttırmaya devam etmesi dikkat çekti. Dört ay önce 120 bin 736 üyeye sahip olan parti, 18 bin 335 artışla toplam 139 bin 71'e üyeye ulaştı.