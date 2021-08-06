TÜBİTAK'tan 4.000 TL'ye varan miktarda burs

TÜBİTAK, YKS sonucunda Sayısal puan türüyle alan Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümlerden Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, İlahiyat bölümleri için TYT'de ilk 25.000'e girerek örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlara 4.000 TL'ye kadar burs verecek. BİDEB 2205-Lisans Burs Programı kapsamında verilecek burslara, 25 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

TÜBİTAK, YKS sonucunda Sayısal puan türüyle alan Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümlerden Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, İlahiyat bölümleri için TYT'de ilk 25.000'e girerek örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlara 4.000 TL'ye kadar burs verecek. BİDEB 2205-Lisans Burs Programı kapsamında verilecek burslara, 25 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.