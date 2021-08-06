1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bodrum Belediye Başkanı: Lütfen artık yardım göndermeyin

Yangından etkilenen Bodrum'a yapılan yardımlar yeterli seviyeyi aştı. Yetkililer yeni bir duyuruya kadar artık yardım kabul edilmeyeceğini duyurdu. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Aras bugünden itibaren malzeme yardımı kabul edilmeyeceğini açıkladı. Gelen yardım malzemelerinin tasnifi için çok zaman harcadıklarını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Aras, "Lütfen artık bu yardımları keselim" dedi.
06 Ağustos 2021 11:56
+Aa- Yazdır
Bodrum Belediye Başkanı: Lütfen artık yardım göndermeyin

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan orman yangını nedeniyle, hem evlerinden tahliye edilen vatandaşların hem de sahada görev yapan ekiplerin ve gönüllülerin ihtiyaçları doğrultusunda kabul edilen malzemeler yeterli seviyeyi aştı.

Duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür eden Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Aras bugünden itibaren malzeme yardımı kabul edilmeyeceğini açıkladı.

31 Temmuz günü Milas İlçesi Beyciler Mahallesinden başlayan ve Bodrum'un Mumcular Mahallesine ulaştıktan sonra Kisebükü sırtlarına kadar dayanan orman yangınının ilk gününden bu yana Bodrum halkı adeta yardım için seferber oldu. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, toplanan yardım malzemelerinin koordineli bir şekilde dağıtıldığı Mumcular Mahallesi'ndeki yangın koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'un eşlik ettiği ziyarette çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Yılmaz ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yangınların başladığı süreçten itibaren, ihtiyacımız olan lojistik konusunda gerçekten vatandaşlarımız çok duyarlı davrandı. Oluşturulan malzeme toplama merkezlerimizde ihtiyacımızın çok üstünde malzeme var. Bugün itibariyle gıda ve malzeme alımlarını ikinci bir duyuru yapana kadar durdurduk. İhtiyaç fazlası gıdalar israfa yol açıyor. Yardımda bulunacak vatandaşlarımız valiliğimiz ya da Bodrum Kaymakamlığımızın hesaplarına nakdi yardımda bulunabilirler. Bizler de bu nakdi yardımları vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamada kullanabilir ve yardımlar yerine daha uygun ulaşmış olur."

Lojistik yardımı konusunda vatandaşlara seslenen Bodrum Belediye Başkanı Aras, "Toplanan yardım malzemelerinin artık ilk günden beri halkımız, bütün ülkemiz çok büyük bir dayanışma ruhuyla bizlere yardımlarını gönderdiler. Gıda, ilaç, malzeme, tekstil, ayakkabı her şey. İnanılmaz malzemeler geldi küçüklü büyüklü" dedi.

Yardımların gelmeye devam ettiğini söyleyen Aras, "Bizim artık gıda, ilaç gibi malzemelere ihtiyacımız kalmadı. Şimdi artık o gelenleri tasnif etmekle uğraşıyoruz ki çok ciddi bir zaman alıyor. Bir an önce yaraları sarmamız lazım. O yüzden sizden ricam artık bize gıda, ilaç ve malzeme (ayakkabı,hijyen,tekstil) göndermeyin lütfen. Bunlar fazlasıyla var. Hatta biz burada kalanları yavaş yavaş başka yerlere kaydırmaya başladık. İşte Milas'a onlar da ihtiyacımız yok diyor. O yüzden lütfen artık bu yardımları keselim" diye konuştu.

Başkan Aras, bölgede artık risk kalmadığını da dile getirdi. "Otellerimizde konaklayan, Bodrum'da tatillerini geçiren vatandaşlarıma tatilinizin güvende olduğunu söylemek isterim. Herkes huzur içinde rahatlıkla tatilini yapabilir" diyen Aras, "Bu koyda dün hiçbir tekne yoktu ama bugün birçok mavi yolculuk ve özel tekne konuşlanmış bu akşam. Burada geceliyorlar. O yüzden buranın güvenli olduğunu da tekrar söyleyebilirim" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Suriye Arama Kurtarma ekibi de çalışmalara katkı sağlıyor
05 Ağustos 2021 23:54		 Erzurum-Bayburt kara yolu ulaşıma açıldı
05 Ağustos 2021 20:35
Doğa harikası şelalenin çevresi küle döndü
05 Ağustos 2021 19:20		 Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi
05 Ağustos 2021 17:22
Alevler, Kemerköy Termik Santrale sıçradı
04 Ağustos 2021 21:16		 İspanyol pilotlar, Köyceğiz'de yangınlara müdahale ediyor
04 Ağustos 2021 17:12
Yabancılara verilecek hizmetin 10 kat zam yapılması önerisi kabul edildi
04 Ağustos 2021 08:14		 Köyceğiz'de yangınların tehdit ettiği 3 mahalle boşaltıldı
03 Ağustos 2021 21:58
Datça'da art arda depremler
03 Ağustos 2021 21:02		 Tunceli'de teröristlerce çıkarılan örtü yangını söndürüldü
03 Ağustos 2021 17:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:43 - Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı13:40 - Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı13:38 - Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü13:30 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:15 - Gebelikte yaptırılan Kovid aşısı bebekte olumsuz bir etkiye yol açmıyor13:00 - Memurların yıllık izin kullanımındaki dikkatsizliği geleceklerini karartabilir
12:59 - Bakan Yanık: Konukevindeki kadınlardan 163'ü iş imkanına kavuştu12:49 - Gün ortasında çeyrek altın ne kadar oldu?12:48 - İstinaf, FETÖ'den 6 yıl hapis alan astsubayın cezasını 15 yıla çıkardı12:38 - Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı12:27 - 5 ilde yangınlar devam ediyor12:25 - Kara Kuvvetlerinde GYS sınav tarihi yenilendi
12:20 - Dolar gün ortasında yükselişe geçti12:16 - Teröristin ifadesi doğrultusunda Ardahan'da 3 örgüt üyesi gözaltına alındı12:14 - Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor11:59 - Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlıkçı ile eşinin fotoğrafı herkesi etkiledi11:57 - PKK'dan kaçan terörist TSK'nın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
11:56 - Bodrum Belediye Başkanı: Lütfen artık yardım göndermeyin
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
Manisa'daki kazada Valilik açıklama yaptı: 6 ölü, 37 yaralı
Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
Ziya Selçuk teşekkür mesajı yayımladı
Yeni MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar kimdir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 1
altına imza atmak 2
el lezzeti 2
martılar 4
bostan korkuluğu 5
milli eğitim bakanlığı 5
gamsız hayat 1
yağ 1
mehmetçik 1
Civa 2
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam