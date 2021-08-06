PKK'dan kaçan terörist TSK'nın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
|06 Ağustos 2021 11:57
|+Aa- Yazdır
Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ikna çalışmaları sonrasında teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya ait bir kamptan kaçan teröristin Türkiye sınırına yakın köye sığındığı bilgisi alınması üzerine hemen harekete geçildi.
Kimliği belirlenen teröristin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ailesine ulaşan TSK unsurlarınca gerçekleştirilen ikna çalışmalarının ardından örgüt mensubu hudut hattında teslim oldu.
Sorgulamasının ardından terörist, ailesiyle bir araya getirildi.
-Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Gara'da 2, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin ise komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Teröristin ifadesi doğrultusunda Ardahan'da 3 örgüt üyesi gözaltına alındı
06 Ağustos 2021 12:16
|FETÖ'cü Akın İpek'e kayyum tokadı
06 Ağustos 2021 08:30
|FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 82 gözaltı kararı
06 Ağustos 2021 08:25
|FETÖ'den gözaltına alınan 3 kadın ev hapsine çarptırıldı
05 Ağustos 2021 22:11
|Eskişehir'de yakalama kararı olan 7 FETÖ mensubu cezaevine konuldu
05 Ağustos 2021 15:12
|Gri kategoride aranan terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi
05 Ağustos 2021 14:12
|FETÖ'nün firari 'mahrem ablası' Ankara'da saklandığı evde yakalandı
05 Ağustos 2021 12:54
|Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
05 Ağustos 2021 12:13
|Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı
05 Ağustos 2021 09:47
|Eren-13 operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi
04 Ağustos 2021 14:19