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PKK'dan kaçan terörist TSK'nın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ikna çalışmaları sonrasında teslim oldu.
06 Ağustos 2021 11:57
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PKK'dan kaçan terörist TSK'nın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ikna çalışmaları sonrasında teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya ait bir kamptan kaçan teröristin Türkiye sınırına yakın köye sığındığı bilgisi alınması üzerine hemen harekete geçildi.

Kimliği belirlenen teröristin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ailesine ulaşan TSK unsurlarınca gerçekleştirilen ikna çalışmalarının ardından örgüt mensubu hudut hattında teslim oldu.

Sorgulamasının ardından terörist, ailesiyle bir araya getirildi.

-Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Gara'da 2, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin ise komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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