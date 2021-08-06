Teröristin ifadesi doğrultusunda Ardahan'da 3 örgüt üyesi gözaltına alındı
|06 Ağustos 2021 12:16
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Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şenkaya ilçesinde geçen yıl yakalanıp tutuklanan terör örgütü MLKP üyesi "Deniz" kod adlı Ender Yalçın'ın ifadesi doğrultusunda bazı terör örgütü mensuplarını yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu O.Ö, E.C.Ö, F.C. ve B.C'nin "terör örgütü üyesi oldukları" belirlendi.
Ekipler, 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik Ardahan'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda O.Ö, F.C. ve B.C. yakalandı, adresinde bulunamayan E.C.Ö'yü yakalama çalışmaları sürüyor.
- Olayın geçmişi
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 11 Temmuz 2020'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada gri kategoride aranan "Hejar" kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirilmişti.
Aynı yıl 12 Temmuz'da da güvenlik güçlerinin ormanlık arazide yaptığı aramada sözde Karadeniz Grubu üyesi olduğu ve Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunmak isteyen "Deniz" kod adlı Ender Yalçın ve gri kategoride aranan "Sipan" kod adlı Adem Çallar, saklandıkları sığınakta yakalanmış, iki terörist de tutuklanmıştı.
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