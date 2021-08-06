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Kara Kuvvetlerinde GYS sınav tarihi yenilendi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı sivil memurlar için yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında, sınav tarihini güncelledi
06 Ağustos 2021 12:25
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Kara Kuvvetlerinde GYS sınav tarihi yenilendi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav emri 4 Haziran 2021 tarihinde yayımlanmıştı ancak yeni bir emir ile sınav tarihi ve sınav merkezleri yenilendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı sınava girecek sivil memurlar için;

* Yazılı sınav 12 Eylül 2021 tarihinde,
* Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Kara Harp Okulu Komutanlığı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav için belirlenen kadrolar;

* Elektrik Teknisyeni, Elektrik Teknikeri, Sıhhi Tesisat Teknikeri, Uzman Memur (Çeşitli illere 76 adet), Veri Hazırlama Kontrolü İşletmeni (Çeşitli illere 25 adet), Kimya Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Avukatlık Hizmetleri, Şube Müdürü (Ankara 3 adet), Depo Ambar Memuru (İstanbul-Ankara 1'er adet), Mal Hesap Sorumlusu (9 adet) , Muhasebeci (7 adet)

* Yazılı sınavda toplam soru sayısı 100 adettir.

* Mühendis unvanında unvan değişikliği sınavına girecek adaylara ise 40 soru genel konulardan, 60 soru ise mesleki sınav sorusu olacaktır.

Sınava girecek tüm adaylara; T.C. Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 DMK, Türk Dil Bilgisi, MSB Resmi Yazışma usulleri ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Meslek Etiği ve TSK Görevli Memurların Disiplin Kurulu Yönetmeliği hükümleri kapsamında, Unvan Değişikliği sınavına girecek adaylara ise yukarıda belirtilen genel konulardan 40 soru, mesleki konulardan ise 60 sorunun sorulacağı kararlaştırılmıştır.
Memurlar.Net - Özel

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