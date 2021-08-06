Kara Kuvvetlerinde GYS sınav tarihi yenilendi
|06 Ağustos 2021 12:25
|+Aa- Yazdır
Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav emri 4 Haziran 2021 tarihinde yayımlanmıştı ancak yeni bir emir ile sınav tarihi ve sınav merkezleri yenilendi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı sınava girecek sivil memurlar için;
* Yazılı sınav 12 Eylül 2021 tarihinde,
* Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Kara Harp Okulu Komutanlığı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
Sınav için belirlenen kadrolar;
* Elektrik Teknisyeni, Elektrik Teknikeri, Sıhhi Tesisat Teknikeri, Uzman Memur (Çeşitli illere 76 adet), Veri Hazırlama Kontrolü İşletmeni (Çeşitli illere 25 adet), Kimya Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Avukatlık Hizmetleri, Şube Müdürü (Ankara 3 adet), Depo Ambar Memuru (İstanbul-Ankara 1'er adet), Mal Hesap Sorumlusu (9 adet) , Muhasebeci (7 adet)
* Yazılı sınavda toplam soru sayısı 100 adettir.
* Mühendis unvanında unvan değişikliği sınavına girecek adaylara ise 40 soru genel konulardan, 60 soru ise mesleki sınav sorusu olacaktır.
Sınava girecek tüm adaylara; T.C. Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 DMK, Türk Dil Bilgisi, MSB Resmi Yazışma usulleri ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Meslek Etiği ve TSK Görevli Memurların Disiplin Kurulu Yönetmeliği hükümleri kapsamında, Unvan Değişikliği sınavına girecek adaylara ise yukarıda belirtilen genel konulardan 40 soru, mesleki konulardan ise 60 sorunun sorulacağı kararlaştırılmıştır.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Yanık: Konukevindeki kadınlardan 163'ü iş imkanına kavuştu
06 Ağustos 2021 12:59
|Genelkurmay Başkanlığı'na 102 yıl sonra ilk kez bir havacı getirilebilir
06 Ağustos 2021 11:28
|İKM'lerin oluşturduğu CEKUT'tan orman yangınlarıyla mücadeleye destek
06 Ağustos 2021 11:21
|TMSF tasfiye edilen 'evim' şirketlerinin mağduriyetlerini giderecek
06 Ağustos 2021 11:19
|OGM, 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını bildirdi
06 Ağustos 2021 10:57
|Üniversite sorunlu üç akademik kadroyu iptal etti!
06 Ağustos 2021 10:02
|TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
06 Ağustos 2021 09:36
|Mücbir sebep ilan edildi, beyanname ve vergi ödeme ertelendi
06 Ağustos 2021 08:46
|Jandarma Genel Komutanlığı Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğini yayımladı
06 Ağustos 2021 02:57
|Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu
06 Ağustos 2021 02:54