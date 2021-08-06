Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
|06 Ağustos 2021 12:38
|+Aa- Yazdır
Ferhat Ekiz idaresindeki 16 TZ 270 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi Kazankaya Caddesi'nde, İsmail Karakuşlu'nun kullandığı 41 VY 650 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Zülbiye Kuru, Zeynep Ocak, Neslihan, Nergiz ve Öznur Olmuş ile Serpil, Yiğit ve Mehmet Karakuşlu, Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı
06 Ağustos 2021 13:40
|Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü
06 Ağustos 2021 13:38
|Karagöl Milli Parkı'nda piknikçiler mangal, gelin ve damat meşale yaktı
06 Ağustos 2021 11:48
|22 yaşındaki dolandırıcı 'iş vaadiyle' 120'şer lira talep etmiş
06 Ağustos 2021 11:22
|Ticaret Bakanlığı Gümrük ekipleri 71 kilo eroin gele geçirdi
06 Ağustos 2021 10:50
|Adana'da 'çarşaflı hırsızlar' otobüste kullandıkları biniş kartından yakalandı
06 Ağustos 2021 10:32
|Kamyoncu, tartıştığı motosikletliyi bilerek ezdi
06 Ağustos 2021 09:32
|3 gün önce gözaltına alınmıştı, evde ölü bulundu
06 Ağustos 2021 08:59
|Halk TV yayınında arbede: Canlı yayını bastılar
06 Ağustos 2021 08:10
|Ünlü plajda skandal yasak 'Tesettürlü almıyoruz'
06 Ağustos 2021 07:58