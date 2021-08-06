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Bakan Yanık: Konukevindeki kadınlardan 163'ü iş imkanına kavuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yılın 7 aylık döneminde konukevlerindeki 163 kadını meslek sahibi yaptıklarını bildirdi.
06 Ağustos 2021 12:59
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Bakan Yanık: Konukevindeki kadınlardan 163'ü iş imkanına kavuştu

Yanık, yazılı açıklamasında, Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinden hizmet alan vatandaşların ekonomik olarak yeterli hale gelmeleri için kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

"2021'de konukevinden hizmet alan 669 kadınımız meslek edindirme kurslarından yararlanırken, bu kurslara katılan 163 kadınımızın ise iş imkanına kavuşmasını sağladık." ifadesini kullanan Yanık, kadınların ekonomik olarak kendilerine yeterli hale gelmelerini ve güvenli bir ortamda yaşamlarını destekleyecek çalışmalar yapmayı önemsediklerini vurguladı.

Bakan Yanık, Halk Eğitim Merkezleri iş birliğiyle kadınların konukevlerinden hizmet aldıkları süre içerisinde sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak, iş ve meslek edinmeleri ile istihdamlarını desteklemek amacıyla takı tasarımı, el örgüsü bebek yapımı, dekoratif ev aksesuarları hazırlama, küçük süs eşyaları üretimi, kuaförlük, tekstil, pastacılık gibi alanlarda kurslar açtıklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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