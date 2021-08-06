1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstinaf, FETÖ'den 6 yıl hapis alan astsubayın cezasını 15 yıla çıkardı

Gaziantep'te eski astsubaya FETÖ üyeliğinden verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını bozan ve sanığın cezasını "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl hapse çeviren istinaf mahkemesinin gerekçeli kararı açıklandı
06 Ağustos 2021 12:48
+Aa- Yazdır
İstinaf, FETÖ'den 6 yıl hapis alan astsubayın cezasını 15 yıla çıkardı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen eski astsubayın cezası, sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım ettiği" gerekçesiyle 15 yıla çıkarıldı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin eski astsubay Hamit B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezası kararını, savcı ile Cumhurbaşkanlığı ve TBMM adına davaya müdahil olarak katılan avukatların itirazı üzerine yeniden inceledi.

Mahkeme, Hamit B'ye verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını bozarak 7 Temmuz'daki karar duruşmasında suçu "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında değerlendirdi ve sanığın cezasını 15 yıla çıkardı.

Yerel mahkemenin gerekçeli kararı, mütalaa, tanık beyanları, sanık savunması ve delillerin yer aldığı gerekçeli kararda, sanığın yerel mahkemece örgüt üyesi olduğuna dair kararında hata bulunmadığı ancak sanığın darbe girişimi gecesi tugaya giderek gerçekleştirdiği eylemlerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında darbe toplantısı gerçekleştirildiği, şehir haritası üzerinde birliklerin yerleşeceği valilik, emniyet müdürlüğü gibi birimlerin paylaşıldığı, tankların çıkarılarak çalıştırıldığı, telsizlerin çevrim içi yapıldığı ve bir kısım askeri personele şarjör dağıtıldığı belirtilen kararda, dönemin tugay komutanı Murat Soysal'ın da yer aldığı bir kısım sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının kesinleştiği bildirildi.

Tugayda sözde sıkıyönetim emrinin saat 23.00-23.30 sıralarında geldikten sonra personelin tugaya çağrıldığı ancak sanığın saat 20.47'de "Tugaya gidiyorum, tanklarla dışarı çıkacağız" şeklinde mesaj attığı kaydedilen kararda, sanığın bu mesajı attığı sırada tugayda darbeye ilişkin eylemlerin henüz gerçekleşmediği, saat 23.00 sularında personelin tugaya davet edildiği, iki zaman arasında 2 saatlik süre bulunduğuna işaret edildi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Bölüğün en kıdemsiz astsubayının kendi tugayında görevli olmayan Cizre'ye atanmış bir askeri personele 'Tugaya gidiyorum, tanklarla dışarı çıkacağız' şeklinde mesaj yazmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı sabittir. Sanığın darbe girişimi akşamı bölüğün en kıdemsiz astsubayı olmasına rağmen ve bölük astsubaylığına vekalet etme yetkisi yokken bölüğe gelir gelmez bölük astsubayına vekalet eder şekilde bilgisayarı açtığı, askerleri silahlı ve teçhizatlı olarak garajlar bölgesinde topladığı, askerlerin hücum yelekleriyle şarjörlerinin toplanmasını sağladığı, tank mürettebat listesini hazırladığı, tankın telsiz çevrimi için çalıştırılmasını sağladığı anlaşılmaktadır."

Sanığın eylemlerinin darbe girişiminden mahkum olan dönemin komutanlarının emirlerine uygun bulunduğu belirtilen kararda, "Sanığın eylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, darbeye teşebbüs suçuna yardım etme suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır." denildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davası istinaftan geçti
27 Temmuz 2021 23:28		 Dr. Öğr. Üyesinin görev süresinin uzatılmamasına yönelik işlemde takdir hakkına dair BİM kararı!
21 Temmuz 2021 00:02
'Kafir Profesör' şimdi yandı! Mahkeme o savcının cezasını onadı
09 Temmuz 2021 17:03		 Boşanmak isteyince vurulup, bacağını kaybeden kadının 'tahliye' isyanı
08 Temmuz 2021 11:32
Doktorun boynunu jiletle kesen sanığın cezasını İstinaf fazla buldu
02 Temmuz 2021 15:02		 Ayşe Tuba'nın satırlı katiline İstinaftan 'haksız tahrik' indirimi
25 Haziran 2021 17:08
İstinaf, Leyla Güven'e verilen 22 yıl 3 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu
11 Haziran 2021 20:13		 Savcı satırlı katile 'haksız tahrik indirimi' istedi
30 Mayıs 2021 08:22
İki polis memuru hakkında verilen beraat kararı bozuldu
29 Mayıs 2021 18:01		 Husumetlisine benzediği kişiyi öldürmüştü, İstinaf müebbet hapsi onaylandı
27 Mayıs 2021 11:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:43 - Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı13:40 - Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı13:38 - Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü13:30 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:15 - Gebelikte yaptırılan Kovid aşısı bebekte olumsuz bir etkiye yol açmıyor13:00 - Memurların yıllık izin kullanımındaki dikkatsizliği geleceklerini karartabilir
12:59 - Bakan Yanık: Konukevindeki kadınlardan 163'ü iş imkanına kavuştu12:49 - Gün ortasında çeyrek altın ne kadar oldu?12:48 - İstinaf, FETÖ'den 6 yıl hapis alan astsubayın cezasını 15 yıla çıkardı12:38 - Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı12:27 - 5 ilde yangınlar devam ediyor12:25 - Kara Kuvvetlerinde GYS sınav tarihi yenilendi
12:20 - Dolar gün ortasında yükselişe geçti12:16 - Teröristin ifadesi doğrultusunda Ardahan'da 3 örgüt üyesi gözaltına alındı12:14 - Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor11:59 - Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlıkçı ile eşinin fotoğrafı herkesi etkiledi11:57 - PKK'dan kaçan terörist TSK'nın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
11:56 - Bodrum Belediye Başkanı: Lütfen artık yardım göndermeyin
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
Manisa'daki kazada Valilik açıklama yaptı: 6 ölü, 37 yaralı
Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
Ziya Selçuk teşekkür mesajı yayımladı
Yeni MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar kimdir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kolay gözüküp zor olan şeyler 2
merlin 1
Mola vermeden yazmak 1
bostan korkuluğu 5
kullan at 2
emre kınay 1
kolları altın bilezik dolu kadın 5
orman yangını 4
gamsız hayat 1
el lezzeti 2
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam