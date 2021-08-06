Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı
Beyaz eşyaların bulunduğu depodaki yangın binayı tamamen sararken, oluşan duman çevre ilçelerden de göründü
|06 Ağustos 2021 13:40
|+Aa- Yazdır
Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait beyaz eşya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden göründü.
Yangın binayı tamamen sararken, depodan yer yer patlama sesleri de geliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Esra Hankulu'nun öldüğü o evde neler yaşandı? İşte ifadeler
06 Ağustos 2021 15:23
|Bilerek motosiklete çarpan kamyon şoförüne para cezası
06 Ağustos 2021 14:48
|Kavgaya müdahalede ayağı ezilen polis hastaneye kaldırıldı
06 Ağustos 2021 14:25
|Halk TV canlı yayınına saldıran 5 şüpheliye gözaltı
06 Ağustos 2021 14:20
|Şoför dinlenmek için girdiği bagajda ölü bulundu
06 Ağustos 2021 14:02
|Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü
06 Ağustos 2021 13:38
|Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
06 Ağustos 2021 12:38
|Karagöl Milli Parkı'nda piknikçiler mangal, gelin ve damat meşale yaktı
06 Ağustos 2021 11:48
|22 yaşındaki dolandırıcı 'iş vaadiyle' 120'şer lira talep etmiş
06 Ağustos 2021 11:22
|Ticaret Bakanlığı Gümrük ekipleri 71 kilo eroin gele geçirdi
06 Ağustos 2021 10:50