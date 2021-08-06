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Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Anne Mevlüde Üçdağ:- "Oğlum artık fotoğraflarına sarılmak istemiyorum, sana sarılmak istiyorum. Ne olursun güvenlik güçlerimize teslim ol"- Baba Süleyman Aydın:- "Devletimiz şefkatli kollarını çocuklarımıza uzatıyor. Oğlum gelin, güvenlik güçlerine teslim olun, artık bu hasret bitsin"
06 Ağustos 2021 13:43
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Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına, güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 704. gününde devam ediyor.

Oğlu Ramazan için eylem yapan Mevlüde Üçdağ, her gün bir umutla eyleme geldiğini söyledi.

"Eylemimizde kararlıyız. Çocuğumu HDP ve PKK'dan almadan gitmeyeceğim." diyen Üçdağ, oğluna kavuşmak istediğini belirtti.

Üçdağ, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çünkü HDP aracılığıyla gitmiş. Her gelen çocuk onları suçluyor. 'Onlar (HDP) bizi kandırıp PKK'ya teslim etti.' diyorlar." şeklinde konuştu.

Oğluna seslenen Üçdağ, "Oğlum artık fotoğraflarına sarılmak istemiyorum, sana sarılmak istiyorum. Beni görüyor, duyuyorsan ne olursun güvenlik güçlerimize teslim ol. Senin orada kalmanı istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın da eylemlerinin ailelerine dönen çocuklarla sonuç verdiğini gördüklerini belirtti.

HDP'ye tepkisini dile getiren Aydın, "12-13 yaşındaki çocukları dağa gönderiyorsunuz. Bir de utanmadan 'Kürtleri savunuyoruz.' diyorlar. Kesinlikle yalan. Bunlar 40 yıldır Kürtleri kandırıyor. Bunlarda hiç vicdan yok, kirli yüzleri ortaya çıktı diye bizden kaçıyorlar. HDP sanmasın ki bu mücadeleyi bırakacağız. Anne ve babalar olarak eylemimizde kararlıyız." diye konuştu.

Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan Aydın, "Devletimiz şefkatli kollarını çocuklarımıza uzatıyor. Oğlum gelin, güvenlik güçlerine teslim olun, artık bu hasret bitsin." dedi.
Anadolu Ajansı
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