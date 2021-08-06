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Yangın bölgesinde görev yapan kadın muhabire milletvekilinden tepki

Muhabir Sevgi Deniz, Manavgat Adliyesi'ne giderek CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ile şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
06 Ağustos 2021 14:10
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Antalya'da orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını haberleştiren muhabir, kendisine tepki gösteren CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ile şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Milletvekili Zeybek, aracıyla bölgeden geçerken Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarının yürütüldüğü bölgede çekimlerini sürdüren kameraman Fatih Durmuş ile muhabir Sevgi Deniz'e "Bu millet bir gün hesap sorar." diyerek tepki gösterdi.

Deniz'in "Günlerdir bölgedeyiz, siz gerçekleri yansıtan insanları yalanlıyorsunuz." demesi üzerine Zeybek, "Ben de bölgedeyim. Almanya'dan getirdiğiniz trollerle röportaj yapın." diyerek tepkisini devam ettirdi.

Muhabir Deniz, "İnsanları yanıltıyorsunuz, biz buraya kimseyi getirmedik, bilerek getirmedik. Ben sizinle röportaj esnasında denk geldim." karşılığını verince milletvekilinin şoförü de "Nerede o adam?" diyerek kadın muhabirin üzerine yürüdü.

Bölgedeki diğer gazeteciler tarafından uzaklaştırılan şoför, aracına binerek milletvekili ile bölgeden ayrıldı.

Deniz de hükümete yapılan haksızlığa karşı bölge halkının susmadığını ve CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'e karşı müdahalede bulunduğunu dile getirdi.

Vekilin bölgede uçağın olmadığını iddia ettiğini aktaran Deniz, "9 gündür bu bölgedeyiz. Pek çok muhabir arkadaşımızla doğru şekilde haberleri yansıtmaya çalışıyoruz ama röportaj esnasında 'Uçak yok' dediği andan itibaren biraz yukarıya baksa burada ne kadar uçağın döndüğünü görecek ama inkar ediyor. Hükümete yapılan haksızlığa karşı vatandaşlar susmadı. CHP Antalya Milletvekili bizi suçladı, şoförü üzerimize doğru yürüdü." diye konuştu.

Deniz, Manavgat Adliyesi'ne giderek milletvekili ve şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından, "Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? Hem de bir kadına; aklım almıyor! Haklı mücadelenizde yanınızdayız." paylaşımında bulunarak, muhabir Deniz ile Milletvekili Zeybek arasında geçen diyaloğun videosunu yayımladı.

RTÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Antalya ve Muğla'da gazetecilere yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, "Ülke TV muhabirine hem de kadın bir gazeteciye yapılan, belli zihniyetin acı bir şekilde görmezden gelebildiği şiddeti kınadığımız gibi. Halk TV'ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz. Bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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