Kavgaya müdahalede ayağı ezilen polis hastaneye kaldırıldı
|06 Ağustos 2021 14:25
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Yeni Mahalle Antalya Caddesi'nde iki grup arasında kavga olduğu ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince biber gazıyla müdahalede bulundu.
Bu sırada polis memuru M.Ö, olay yerinden uzaklaşmak isteyen otomobili içindekilerin olaya karışmış olabileceği düşüncesiyle durdurmak istedi.
Ayağı otomobilin tekerinin altında ezilen polis memuru, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.Ö'nün sağ ayağında çatlak tespit edildiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan kavgada yaralanan M.B. ile A.F.L. ve A.B. de Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
M.Ö'nün ayağının ezilmesine neden olan otomobil sürücüsü D.Y'nin, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildiği hastanede yaralı polisten özür dilediği, ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.
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