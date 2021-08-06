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Malatya'da ormanlık alanlarda mola vermek ve piknik yapmak yasaklandı

Malatya Valiliği, ormanları yangınlarına karşı korumak amacıyla 31 Ağustos'a kadar ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermeyi, piknik yapmayı, mangal ve semaver gibi ateş yakmayı yasakladı.
06 Ağustos 2021 14:27
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Malatya'da ormanlık alanlarda mola vermek ve piknik yapmak yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin ağustos ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, buna bağlı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle kentte orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, ormanları yangınlara karşı korumak amacıyla kararlar alındığı bildirildi.

Bu kapsamda Malatya il sınırları içerisinde orman yangınlarıyla mücadele amacıyla 06-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlarda ve orman içi yollarda, ve yetkili idarelerin gözetim ile denetimindeki izinli park, piknik ve mesire alanlarıyla tabiat parklarında mangal ateşi, piknik tüpü ve semaver yakmak yasaklandı.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşların (TEİAŞ, FEDAŞ), hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirmesi, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulamasına karar verildi.

Tüm belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturması ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulundurması kararlaştırıldı.
Anadolu Ajansı
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