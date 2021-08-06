1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni Bakan Özer: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, devir teslim töreninde açıklama yaptı. Bakan Özer, "Bu vesileyle belirtmek isterim ki Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime geçmek kritik hale gelmiştir. Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Çocuklarımızın Bedensel ve zihinsel gelişimi için müsaade edemeyiz." dedi.
06 Ağustos 2021 14:33
+Aa- Yazdır
Yeni Bakan Özer: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz
Görevden affını dileyen Ziya Selçuk bir basın toplantısında, görevini Mahmut Özer'e devretti. Düzenlenen toplantıda yeni Bakan Mahmut Özer önemli mesajlar verdi. Bakan Özer "Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime geçmek kritik hale gelmiştir. Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Çocuklarımızın Bedensel ve zihinsel gelişimi için müsaade edemeyiz. Okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur." dedi.

ZİYA SELÇUK'UN AÇIKLAMAARI

Bu milletin çocuklarına hizmet etme imkanı sunduğu için Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.

Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, öğretmenlerimize, okul müdürlerimize, il müdürlerimize sonsuz teşekkür ediyorum

Bu bir bayram devir teslimi. Mahmut bey çok önemli başarılara imza attı.

MAHMUT ÖZER'İN AÇIKLAMALARI

Sayın bakanımdan bu kadar kısa bir konuşma beklemiyordum. Öncelikle bizleri bu göreve layık gören sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı sunuyorum. Çok zor bir görevi devir aldığım biliyorum. Pandemiden dolayı eğitimi asgari düzeyde sağlamak dahi çok zor hale gelmiştir. TİMSS sonuçlarında görüldüğü üzere eğitim kalitesinde önemli iyileşmeler var. Ancak Türkiye olarak dünyayla daha çok rekabet edebilir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Devir alırken, saygı değer bakanımızla 3 yıl bakan yardımcısı olarak çalıştım. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Çok önemli projelerimi devam ettireceğiz. En temel amacım, kaliteli bir eğitim almak için fırsat eşitliği sağlamaktır.

Türkiye dünya ile yarışabilecek bir eğitim dünyasına sahiptir. Çok çalışacağız. Bu vesileyle belirtmek isterim ki Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız.

Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime geçmek kritik hale gelmiştir. Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Çocuklarımızın Bedensel ve zihinsel gelişimi için müsaade edemeyiz. Okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur.

Bugünden itibaren ailemi ihmal edeceğiz. Eşimi ve çocuklarımı ihmal edeceğim. İnşallah sayın bakanımız gibi buradan alkışlarla ayrılmak bize nasip olur.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
35 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan açıkladı. Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınlar kontrol altına alındı
06 Ağustos 2021 15:27		 'Yangın mahallinde görevli olmayanlar kesinlikle alınmayacak'
06 Ağustos 2021 14:49
Ege Üniversitesi mezunu siyasetçi ülkesinde Cumhurbaşkanı adayı gösterildi
06 Ağustos 2021 14:39		 Yargıtay sonuçları açıkladı, işte üye sayısı en çok artan parti
06 Ağustos 2021 11:49
Yangınlarla eş zamanlı siber saldırı da başlatmışlar!
06 Ağustos 2021 10:48		 Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
06 Ağustos 2021 10:32
Ziya Selçuk teşekkür mesajı yayımladı
06 Ağustos 2021 08:15		 Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
06 Ağustos 2021 03:19
Yeni MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar kimdir?
06 Ağustos 2021 02:35		 6 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
06 Ağustos 2021 00:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:27 - Bakan açıkladı. Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınlar kontrol altına alındı15:27 - Orman yangınlarında evleri yanan vatandaşların mobilyaları İnegöl'den15:23 - Esra Hankulu'nun öldüğü o evde neler yaşandı? İşte ifadeler15:15 - Üç ilçede çıkan orman yangını kontrol altına alındı15:06 - Yangına müdahale ederken eşinin doğum yaptığını öğrendi14:56 - İki sporcu 'bronz' aldı, madalya sayısı toplam 100 oldu
14:54 - Ankara Büyükşehir 150 zabıta memuru alacaktı, 69 adaya sıfır puan verdi14:49 - 'Yangın mahallinde görevli olmayanlar kesinlikle alınmayacak'14:48 - Bilerek motosiklete çarpan kamyon şoförüne para cezası14:39 - Ege Üniversitesi mezunu siyasetçi ülkesinde Cumhurbaşkanı adayı gösterildi14:33 - Yeni Bakan Özer: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz14:32 - Yangından etkilenen bölgelerde hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor
14:27 - Malatya'da ormanlık alanlarda mola vermek ve piknik yapmak yasaklandı14:25 - Kavgaya müdahalede ayağı ezilen polis hastaneye kaldırıldı14:20 - Halk TV canlı yayınına saldıran 5 şüpheliye gözaltı14:15 - 2021 yılında hangi üniversitelere kaç öğretim elemanı atama izni verildi?14:10 - Yangın bölgesinde görev yapan kadın muhabire milletvekilinden tepki
14:02 - Şoför dinlenmek için girdiği bagajda ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
Memurların yıllık izin kullanımındaki dikkatsizliği geleceklerini karartabilir
Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
Manisa'daki kazada Valilik açıklama yaptı: 6 ölü, 37 yaralı
Ziya Selçuk teşekkür mesajı yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 3
yoğurt mayalamak 3
Mola vermeden yazmak 1
Abla deme bana 3
cendere 3
mandalinalar 3
mehmetçik 1
altına imza atmak 1
Viskozite 2
orada ne işi vardı 3
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam