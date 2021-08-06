Yeni Bakan Özer: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz
|06 Ağustos 2021 14:33
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ZİYA SELÇUK'UN AÇIKLAMAARI
Bu milletin çocuklarına hizmet etme imkanı sunduğu için Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.
Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, öğretmenlerimize, okul müdürlerimize, il müdürlerimize sonsuz teşekkür ediyorum
Bu bir bayram devir teslimi. Mahmut bey çok önemli başarılara imza attı.
MAHMUT ÖZER'İN AÇIKLAMALARI
Sayın bakanımdan bu kadar kısa bir konuşma beklemiyordum. Öncelikle bizleri bu göreve layık gören sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı sunuyorum. Çok zor bir görevi devir aldığım biliyorum. Pandemiden dolayı eğitimi asgari düzeyde sağlamak dahi çok zor hale gelmiştir. TİMSS sonuçlarında görüldüğü üzere eğitim kalitesinde önemli iyileşmeler var. Ancak Türkiye olarak dünyayla daha çok rekabet edebilir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Devir alırken, saygı değer bakanımızla 3 yıl bakan yardımcısı olarak çalıştım. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Çok önemli projelerimi devam ettireceğiz. En temel amacım, kaliteli bir eğitim almak için fırsat eşitliği sağlamaktır.
Türkiye dünya ile yarışabilecek bir eğitim dünyasına sahiptir. Çok çalışacağız. Bu vesileyle belirtmek isterim ki Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız.
Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime geçmek kritik hale gelmiştir. Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Çocuklarımızın Bedensel ve zihinsel gelişimi için müsaade edemeyiz. Okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur.
Bugünden itibaren ailemi ihmal edeceğiz. Eşimi ve çocuklarımı ihmal edeceğim. İnşallah sayın bakanımız gibi buradan alkışlarla ayrılmak bize nasip olur.
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