Ege Üniversitesi mezunu siyasetçi ülkesinde Cumhurbaşkanı adayı gösterildi

MEMURLARIN YILLIK İZİN KULLANIMINDAKİ DİKKATSİZLİĞİ GELECEKLERİNİ KARARTABİLİR Birçok memur yıllık izin kullanırken hastalanarak rapor kullanmaktadır. Aşağıda yer verdiğimiz Danıştay kararı amir durumunda olanların dahi yıllık izin kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmediğini göstermektedir. Bu durum ise disiplin cezasına muhatap olunmasına sebep olmaktadır. Bazen de yıllık izin kullanımında yapılan yanlışlık memurun müstafi duruma düşmesine sebep olmaktadır.