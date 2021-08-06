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Ege Üniversitesi mezunu siyasetçi ülkesinde Cumhurbaşkanı adayı gösterildi

Türkiye'de üniversite eğitimi alan Alişir Kadirov, ülkesi Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için başında bulunduğu Milli Şahlanış Demokrat Partisi tarafından aday gösterildi.
06 Ağustos 2021 14:39
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Ege Üniversitesi mezunu siyasetçi ülkesinde Cumhurbaşkanı adayı gösterildi

Milli Şahlanış Demokrat Partisi siyasi kurulu toplantısında, 24 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti lideri Alişir Kadirov'un aday gösterilmesi kararlaştırıldı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1997 yılında mezun olan 1975 doğumlu Kadirov, 2019'da Milli Şahlanış Demokrat Partisi Genel Başkanlığına seçilmişti.

Daha önce Ekoloji Partisi lideri Narzulla Oblomurodov ve "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi lideri Bahrom Abduhalimov cumhurbaşkanlığı seçimleri için partileri tarafından aday gösterilmişti.

Yasa gereği sadece siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği Özbekistan'da, Milli Şahlanış Demokrat Partisi, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi, Halk Demokrat Partisi ve Ekoloji Partisi ile son seçimlerde Şevket Mirziyoyev'i cumhurbaşkanlığı için aday gösteren Liberal Demokrat Partisi faaliyet gösteriyor.

Seçimde, 35 yaşını dolduran ve son 10 yılda ülkede sürekli yaşayanlar cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.

Adayların seçimlere katılabilmesi için ülkedeki toplam seçmen sayısının en az yüzde 1'inin imzasını toplaması gerekiyor.

Cumhurbaşkanının 5 yıllığına seçildiği ülkede, son cumhurbaşkanlığı seçimi Aralık 2016'da gerçekleştirilmiş; bu seçimi 3 rakibi karşısında seçmenlerin yüzde 88,61'inin oyunu alan Şevket Mirziyoyev kazanmıştı.
Anadolu Ajansı
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