'Yangın mahallinde görevli olmayanlar kesinlikle alınmayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

44 ilimizde çıkan 208 orman yanınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette. Büyükşehir olarak başta Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli illerimizde şu anda yoğun bir yangın söndürme çalışmalarımız var. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, arazöz bunun yanında TOMA'larımız yoğun bir çalışma buralarda devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Havadan ve karadan müdahalede araç sayısı hızlıca artmış durumda. Özellikle Azerbaycan'ı zikretmek durumundayım. İlham Aliyev kardeşimizle 11.15'te bir telefon görüşmesi yaptık. 600'ü aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumdalar. Bunu daha da artırabiliriz diyorlar.

Tüm bunlarla beraber şu anda 16 anfibik uçak yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Son olarak Ukrayna'dan gelen gece görüşlü olmanın ötesinde gece söndürme kabiliyeti olan 5 tane helikopter var. Bunlar 24 saat çalışacak. Havada durma süreleri de yüksek. Ciddi bir güç kazanmış olduk. 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor. 9 insansız hava aracı arazide çalışıyor. 850 arazöz ve su tankeri 150 iş makinesi ki bunlar termik santralinin etrafını açmada ihtiyacımız oldu. Özellikle termik santralin buradaki tehlikeden arındırılması lazım. Şu an itibarıyla da termik santraldeki gelişmeler olumlu istikamette.

Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacak. Çünkü görevli olmayan, işi bilmeyenlerle yangın mahallinde mücadele etmek başımıza başka yaralanmalar buna benzer konular gelebilir. Toplam hava filomuz 16 uçak, 56 helikopterden oluşuyor.

Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacak. Çünkü görevli olmayan, işi bilmeyenlerle yangın mahallinde mücadele etmek başımıza başka yaralanmalar buna benzer konular gelebilir. Toplam hava filomuz 16 uçak, 56 helikopterden oluşuyor.