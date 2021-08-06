Ankara Büyükşehir 150 zabıta memuru alacaktı, 69 adaya sıfır puan verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Haziran ayındaki duyurusuyla 250 zabıta memuru alacağını duyurdu. 150 kişilik kontenjan lisans mezunlarına ayrıldı. Sonuçlar ise dün açıklandı.

69 ADAYA SÖZLÜDE SIFIR PUAN VERİLDİ

Yapılan sözlü sınavda, tam 69 adaya sözlüde 0 (sıfır) puan verildi. Sıfır puan verilen adayların neredeyse hepsi 70 ve üzeri KPSS puanına sahiptir.

53 adaya ise sözlü sınavda 12,5 puan, 217 adaya ise 25 puan verilmiştir. 12,5 ve 25 puan verilen adayların uygulama puanları genel olarak 80 ve üzeridir.

Ankara Büyükşehir verdiği düşük sözlü sınav puanlarıyla 585 adayın 339'unu direkt elemiştir.

UYGULAMA PUANI 24 OLAN ADAY KAZANDIRILDI

Uygulama puanı 24 olan bir adaya ise sözlü sınavda 100 puan verilerek kazandırıldı. Uygulama puanı 60'tan düşük olan 10 aday sözlüde verilen yüksek puanlarla kazandırıldı.

ÖNCE ELEME YAPILDI, ELEME SONRASI KALANLAR KAZANDIRILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sözlü sınavda, önce elenmesi gereken adaylara düşük puan vererek eleme yapmış kalan adaylar ise kazandırılmıştır. Sözlü 37,5 puan verilerek elenen 66 aday da hesaba katıldığında tam 405 aday, yani sınav girenlerin %70'i 4 puanla (Sıfır, 12,5 , 25 ve 37,5 puan)

KPSS ve uygulama puanı yüksek olan adaylar sözlüde 30 alsa kazanabilecekken bu adaylara 12,5 puan verilerek eleme yapılmıştır.

SÖZLÜ VE GÖRÜNTÜLÜ KAYIT ALINMADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, uygulama sınavında kamera kaydı alırken, sözlü sınavda kamera kaydı almamıştır. Haliyle sıfır alan veya 12,5 puan verilen adayların haklarını aramaları da çok zor olacaktır. Bir çok aday, sorulan 4 soruya da cevap vermelerine rağmen elendiklerini belirtmektedir.