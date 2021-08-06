İki sporcu 'bronz' aldı, madalya sayısı toplam 100 oldu
|06 Ağustos 2021 14:56
|+Aa- Yazdır
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül ile karateci Ali Sofuoğlu'nun bronz madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 100'e çıktı.
Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.
Türkiye, Tokyo 2020'de ilk 13 günde okçulukta Mete Gazoz ile altın, karatede kumite disiplininde Eray Şamdan ile gümüş, tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte ise Ferhat Arıcan ile bronz madalya kazandı. Oyunlar öncesi 91 olan madalya sayısı, burada alınan derecelerle 98'e taşındı.
Oyunların 14. gününde ise serbest güreş 125 kiloda Taha Akgül, karatede kata disiplininde Ali Sofuoğlu bronz madalya elde etti.
Taha'nın derecesiyle sayı 99 olurken birkaç saniye sonra Ali'nin elde ettiği bronz, Türkiye'nin madalya sayısı "dalya"ya ulaştı.
Türkiye'nin Tokyo'daki madalya sayısı da 1 altın, 1 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 9'a ulaştı.
- Boksta 2, karatede 1 madalya garanti
Kadın boksunda Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, karatede ise Merve Çoban'ın madalya alması kesinleşti.
Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden boksörlerden 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli finale, karatede kumite 61 kiloda da Merve Çoban, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını boynuna takmayı garantiledi.
Henüz maçlarını oynamayan üç sporcunun madalya rengi ise belli olmadı. Bu madalyaların gelmesiyle Türkiye'nin toplam sayısı 103 olacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yangına müdahale ederken eşinin doğum yaptığını öğrendi
06 Ağustos 2021 15:06
|Yangından etkilenen bölgelerde hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor
06 Ağustos 2021 14:32
|Yangın bölgesinde görev yapan kadın muhabire milletvekilinden tepki
06 Ağustos 2021 14:10
|OGM: Yanan ormanlar 3 yöntemle ağaçlandırılacak
06 Ağustos 2021 13:57
|Pakistan'da camilerde Türkiye için dua edildi
06 Ağustos 2021 13:54
|Bakan Ersoy: Marmaris'teki yangınlar tamamen kontrol altına alındı
06 Ağustos 2021 13:48
|Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
06 Ağustos 2021 13:43
|Gebelikte yaptırılan Kovid aşısı bebekte olumsuz bir etkiye yol açmıyor
06 Ağustos 2021 13:15
|Ekran Klasiği '%100 Futbol' TRT Spor'da
06 Ağustos 2021 12:22
|Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
06 Ağustos 2021 12:14