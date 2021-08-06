1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İdrar kaçırma rahatsızlığının tedavisi mümkün

Medicana Avcılar Hastanesi Üroloji Uzmanı, Op. Dr. Mustafa Kemal Yenmez:- "İdrar kaçırma kesinlikle yaşlanma sürecinin normal bir sonucu değildir. İdrar kaçırma olayı kişilerin rahatlıkla konuşamadığı bir durumdur"
06 Ağustos 2021 15:56
+Aa- Yazdır
İdrar kaçırma rahatsızlığının tedavisi mümkün

Medicana Avcılar Hastanesi Üroloji Uzmanı, Op. Dr. Mustafa Kemal Yenmez, "İnkontinans istem dışı idrar kaçırılmasıdır. Mesane içi basınç üretra kapanma basıncını aştığı zaman ortaya çıkar. İdrar kaçırmanın tedavisi mümkündür." açıklamasını yaptı.

Medicana Avcılar Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Op. Dr. Yenmez'in idrar kaçırma konusundaki değerlendirmesine yer verildi.

Hastalığı normal günlük işler sırasında ani ve istemsiz olarak idrarın idrar yolundan dışarı çıkışı olarak tanımlayan Yenmez, "İnkontinans istem dışı idrar kaçırılmasıdır. Mesane içi basınç üretra kapanma basıncını aştığı zaman ortaya çıkar. İdrar kaçırmanın tedavisi mümkündür. Tüm kadın nüfusunun içinde yüzde 15-20 oranında gözlenen idrar kaçırma şikayeti tedavi edilebilen bir durumdur. İdrar kaçırma bütün yaş grubundaki kadınlarda farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilir.

Ancak idrar kaçırma kesinlikle yaşlanma sürecinin normal bir sonucu değildir. İdrar kaçırma olayı kişilerin rahatlıkla konuşamadığı bir durumdur. Sevdiğiniz aktiviteleri (egzersiz, yolculuk, sosyal ilişkiler vb.) yapmayı kısıtlayabildiği gibi günlük yaşamı sınırlandıracak kadar şiddetli de olabilir." yorumunu yaptı.

Hastalığın farklı şekillerde olduğuna dikkati çeken Yenmez, şunları kaydetti:

"Erkeklerde idrar kaçırma genelde yapılmış bir ürolojik ameliyat sonrası veya çok ciddi sinir hasarı sonrası çok nadiren de yaşlılığa bağlı hissetmeme durumunda olmaktadır. Kadınlarda gördüğümüz idrar kaçırmanın iki ana şekli bulunmaktadır birincisi sıkışarak kaçırma İkincisi de öksürüp öksürerek gülerek veya herhangi bir efor sarf ederken olan stres tip kaçırmadır.

Sıkışarak kaçırma şeklinde bazen enfeksiyonlar eşlik ederken bazen de mesane yapısının aşırı kasılmasından kaynaklı durumla karşı karşıya kalmaktayız. Sıkışarak kasılmada altta yatan bir sebep varsa onun tedavi edilmesi veya mesane sıkışması ve kasılmasını azaltıcı yöntemlerle tedavi yolunu izlemekteyiz. Stres tipi kaçırmada cerrahi tedavi alternatifini değerlendirmekteyiz. Eğer hastanın yaşa uygun ameliyatla ilgili bilinç düzeyi normal yapılacak askı ameliyatları stres tipi kaçırma tedavilerinde oldukça başarılı olmaktadır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yerküre, yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında
06 Ağustos 2021 16:44		 Metroya maskesiz bindi, 'Özel harekatçıyım' dedi
06 Ağustos 2021 16:41
İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
06 Ağustos 2021 16:36		 Yanmayı göze alıp anne ve babasını alevler arasından kurtardı
06 Ağustos 2021 16:15
'Yoğun bakımdaki genç hastaların yüzde 100'ü aşısız'
06 Ağustos 2021 16:13		 Alevlerin arasındayken telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi konuştu
06 Ağustos 2021 15:58
Yangına müdahale ederken eşinin doğum yaptığını öğrendi
06 Ağustos 2021 15:06		 İki sporcu 'bronz' aldı, madalya sayısı toplam 100 oldu
06 Ağustos 2021 14:56
Yangından etkilenen bölgelerde hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor
06 Ağustos 2021 14:32		 Yangın bölgesinde görev yapan kadın muhabire milletvekilinden tepki
06 Ağustos 2021 14:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:07 - Ömer Çelik: Bu hafta eşya zararlarıyla ilgili ödemeler yapılıyor17:04 - Eber Gölü kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor16:58 - Memur Sen, YÖK Başkanını ziyaret etti16:54 - Akşener'den vatandaşa, 'Haram olsun' tepkisi16:44 - Yerküre, yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında16:41 - Metroya maskesiz bindi, 'Özel harekatçıyım' dedi
16:36 - İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor16:29 - Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor16:26 - Rize'de vakalar arttı, hastanelerde ilave servisler açılıyor16:21 - Öğretmenlere il dışı tayin iptal hakkı verilecek mi?16:20 - Sahil Güvenlik, 8 bin 326 kişiyi tahliye etti16:18 - 'Sahte içki zehirlenmesinde geç başvuru, kalıcı hasar veriyor'
16:17 - Damacana suya 1,5 ay içinde 5 defa zam yapıldı16:17 - MEB Bakan yardımcısı Mustafa Safran istifa etti16:15 - Yanmayı göze alıp anne ve babasını alevler arasından kurtardı16:13 - 'Yoğun bakımdaki genç hastaların yüzde 100'ü aşısız'16:06 - KPSS Alan Bilgisi Sınavları 7- 8 Ağustos'ta yapılacak
15:58 - Alevlerin arasındayken telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi konuştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Memurların yıllık izin kullanımındaki dikkatsizliği geleceklerini karartabilir
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
Yeni Bakan Özer: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz
Ankara Büyükşehir 150 zabıta memuru alacaktı, 69 adaya sıfır puan verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cüneyt arkının en büyük korkusu 1
evden işe işten eve 1
martılar 4
Mola vermeden yazmak 1
Trabzon hurması 1
bostan korkuluğu 5
akraba akrep 1
kozalak 1
vaha 2
kolları altın bilezik dolu kadın 5
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam