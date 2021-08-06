Ekran Klasiği '%100 Futbol' TRT Spor'da
|06 Ağustos 2021 12:22
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Bir ekran klasiği ve futbol yorum programlarının referans programı "%100 Futbol", TRT Spor ekranlarında yeniden futbolseverlerle buluşuyor.
Haftanın üç günü karşılaşmaların devre arası ve bitiminde futbol tutkunlarını bilgilendirecek olan Rıdvan Dilmen, Süper Lig özetleriyle birlikte futbolseverler adına merak edilen her soruya cevap bulacak. Rıdvan Dilmen TRT Spor'daki "%100 Futbol" programının dışında Milli maç yayınlarında da yorumcu olarak yer alacak.
TRT Genel Müdürü Sobacı ilk kez açıkladı
Yeni programın müjdesini ilk kez sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise, "TRT Spor yeni sezona, damga vuracak bir program ile giriyor. "%100 futbol" artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor'da belirleyecek. Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak" ifadelerine yer verdi.
Rıdvan Dilmen ve Erbatur Ergenekon ile "%100 Futbol" haftanın üç günü TRT Spor ekranlarında olacak.
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