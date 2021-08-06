1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Orman yangınlarında evleri yanan vatandaşların mobilyaları İnegöl'den

İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ:- "Orada evleri yanan vatandaşlar var. Bu, çok sıkıntılı ve zor bir durum. Bizler de mobilya şehri, mobilya sektöründe Türkiye'de öncü ilçe olarak, İnegöl mobilyasına ne kadar görev düşüyorsa bu görevi üstlenmeye talibiz"
06 Ağustos 2021 15:27
+Aa- Yazdır
Orman yangınlarında evleri yanan vatandaşların mobilyaları İnegöl'den

İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası, orman yangınlarında evlerini kaybedenlerin mobilya ihtiyaçlarını karşılamak için yardım kampanyası başlattı.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, oda binasında düzenlenen basın açıklamasında, son günlerde yaşanan yangınlar dolayısıyla üzüntü içinde olduklarını söyledi.

Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, zarar gören vatandaşlara acil şifalar dileyen Uğurdağ, şunları kaydetti:

"İnegöl olarak, bundan önce olduğu gibi şimdi de birlikte hareket edeceğiz. Sayın Kaymakamımızın himayelerinde, Belediye Başkanımızın destekleri ile mobilya şehri İnegöl olarak, yangından zarar gören tüm bölgelerimize destek kampanyası başlatma kararı aldık. Orada evleri yanan vatandaşlar var. Bu, çok sıkıntılı ve zor bir durum. Bizler de mobilya şehri, mobilya sektöründe Türkiye'de öncü ilçe olarak, İnegöl mobilyasına ne kadar görev düşüyorsa bu görevi üstlenmeye talibiz."

Kaymakam Eren Arslan da İnegöl'deki mobilyacıların kendilerine bir görev verilmeden, gönüllü olarak kolları sıvadığını dile getirerek, "İnegöl, mobilya ile özdeşleşmiş bir kent. Bu masada sektörün üreticileri, tek yürek halinde bu acıyı derinden paylaşıyor ve 'Bu acıları azaltmada katkımız ne olabilir?' diyerek, bölgede evleri zarar görenler için devletimizin imkanları ile en kısa sürede yapılacak evlerin mobilya ihtiyacı temininde katkı sunmayı gönüllü olarak ortaya koruyor." ifadesini kullandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da "Bugün de bugünden sonra olabilecek her türlü sıkıntıda da mobilyacılarımız, her zaman vatandaşımızın yanında oldu ve olacaktır. Bu da inşallah şehrimize de mobilyacılarımıza da bereket olarak yansıyacaktır. Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Rize'de vakalar arttı, hastanelerde ilave servisler açılıyor
06 Ağustos 2021 16:26		 Sahil Güvenlik, 8 bin 326 kişiyi tahliye etti
06 Ağustos 2021 16:20
Malatya'da ormanlık alanlarda mola vermek ve piknik yapmak yasaklandı
06 Ağustos 2021 14:27		 Bakan Yanık: Konukevindeki kadınlardan 163'ü iş imkanına kavuştu
06 Ağustos 2021 12:59
Kara Kuvvetlerinde GYS sınav tarihi yenilendi
06 Ağustos 2021 12:25		 Genelkurmay Başkanlığı'na 102 yıl sonra ilk kez bir havacı getirilebilir
06 Ağustos 2021 11:28
İKM'lerin oluşturduğu CEKUT'tan orman yangınlarıyla mücadeleye destek
06 Ağustos 2021 11:21		 TMSF tasfiye edilen 'evim' şirketlerinin mağduriyetlerini giderecek
06 Ağustos 2021 11:19
OGM, 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını bildirdi
06 Ağustos 2021 10:57		 Üniversite sorunlu üç akademik kadroyu iptal etti!
06 Ağustos 2021 10:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:07 - Ömer Çelik: Bu hafta eşya zararlarıyla ilgili ödemeler yapılıyor17:04 - Eber Gölü kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor16:58 - Memur Sen, YÖK Başkanını ziyaret etti16:54 - Akşener'den vatandaşa, 'Haram olsun' tepkisi16:44 - Yerküre, yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında16:41 - Metroya maskesiz bindi, 'Özel harekatçıyım' dedi
16:36 - İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor16:29 - Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor16:26 - Rize'de vakalar arttı, hastanelerde ilave servisler açılıyor16:21 - Öğretmenlere il dışı tayin iptal hakkı verilecek mi?16:20 - Sahil Güvenlik, 8 bin 326 kişiyi tahliye etti16:18 - 'Sahte içki zehirlenmesinde geç başvuru, kalıcı hasar veriyor'
16:17 - Damacana suya 1,5 ay içinde 5 defa zam yapıldı16:17 - MEB Bakan yardımcısı Mustafa Safran istifa etti16:15 - Yanmayı göze alıp anne ve babasını alevler arasından kurtardı16:13 - 'Yoğun bakımdaki genç hastaların yüzde 100'ü aşısız'16:06 - KPSS Alan Bilgisi Sınavları 7- 8 Ağustos'ta yapılacak
15:58 - Alevlerin arasındayken telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi konuştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Memurların yıllık izin kullanımındaki dikkatsizliği geleceklerini karartabilir
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
Yeni Bakan Özer: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz
Ankara Büyükşehir 150 zabıta memuru alacaktı, 69 adaya sıfır puan verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
orman yangını 4
telefon 2
mehmetçik 1
yağ 1
dünyadan uzak 5
dededen kalma yağlı boya resimler 1
Kemerköy Termik Santrali 3
kulaklıkla müzik dinleyememek 2
kolları altın bilezik dolu kadın 5
kolay gözüküp zor olan şeyler 2
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam