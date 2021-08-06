'Bizim amacımız hizmettir ve yürüttüğümüz siyaset, eser siyasetidir'
|06 Ağustos 2021 15:36
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Özhaseki, Düziçi ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Halkla Buluşma" etkinliğinde, AK Parti'nin hükümet etme noktasında, her alanda çok başarılı olduğunu söyledi.
AK Parti dönemindeki yatırımlarla ilgili bilgi veren Özhaseki, şöyle konuştu:
"Ulaştırmada başarılı mıyız? Başarılıyız. Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin kilometre olan bölünmüş yolu 30 bin kilometreye çıkardık. Hava, kara ve demir yolunda başarılıyız. Sağlıkta başarılıyız. Şu son pandemi döneminde bile sağlık sistemimiz dillere destan olmuştur. Ben gece saat 03.00'lerde muayene için sıraya girdiğimi, ilaç için sıraya girdiğimi bilirim. Şu an geldiğimiz nokta çok şükür belli. Harp sanayisinde başarılıyız. Ürettiğimiz silahlarla düşmanlarımıza, kötülere, evlatlarımıza kıyan teröristlere karşı savaşıyoruz. Enerjide de başarılıyız."
Özhaseki, bugün Türkiye'nin dünyada bir güç olarak görüldüğünü belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı ne diyecek?' diye herkes merakla izliyorsa o büyük gücün eseridir bu." ifadesini kullandı.
- "Yürüttüğümüz siyaset, eser siyasetidir"
Anketlerde, sorunları kimin çözeceği sorusuna vatandaşın "AK Parti çözer" cevabını verdiğini ve bu oranın yüksek çıktığını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:
"Bizler, 'Hizmet edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız, kimsenin dinine, imanına, ırkına, mezhebine asla bakmayacağız. Mazeret üretmeyeceğiz, çalışacağız' dedik. Elhamdülillah hizmet ürettik. Birçok kentimiz Avrupa kentlerinden farksız hale geldi. Bizim genelde de yerelde de amacımız hizmettir ve yürüttüğümüz siyaset, eser siyasetidir."
Özhaseki, orman yangınlarına Türk halkının içinin yandığını ve üzüldüğünü belirterek, "Şu anda 20 uçak, 50 helikopter, yüzlerce arazöz ve itfaiye aracı ile 5 binden fazla insan, gece gündüz demeden çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından Özhaseki, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılanlara rozet taktı.
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