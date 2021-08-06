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Eskişehir'de bor işletmesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki bor işletme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
06 Ağustos 2021 15:38
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Eskişehir'de bor işletmesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı, tesisteki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

- "Soğutma çalışmalarına başlandı"

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yangına ilişkin yapılan açıklamada, Eskişehir Kırka'da faaliyet gösteren 5 üretim tesisinden birinin atölyeler bölgesinde çıkan kısmi yangına acil müdahale edildiği belirtildi.

Tüm çalışanlar tahliye edilerek yangının kısa sürede kontrol altına alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yangın saat 14.30 itibarıyla tamamen söndürülerek soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Yangına maruz kalan kısımda en kısa sürede gerekli çalışmalar yapılarak, üretim, sevkiyat ve satış programında herhangi bir gecikme yaşanmayacak, faaliyetler aksatılmadan sürdürülecektir."
Anadolu Ajansı
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