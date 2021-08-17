Hizmet birimi başka şehre taşınan kamu personelinin gitme dışında başka seçeneği var mı?

657'ye tabi teknik hizmetler sınıfında kimyager kadrosunda çalışmaktayım. Çalıştığım kurumun İstanbul'daki teşkilatının başka bir şehre taşınması planlanmaktadır. Muhtemelen 1-2 sene sonra taşınma işlemi gerçekleştirilecek. İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum ailevi nedenlerle.

Eğer kurumun İstanbul'daki taşra teşkilatı başka şehre taşınırsa İstanbul'da kalmak adına haklarım var mıdır?

İdarenin sürekliliği ve idari istikrar ilkeleri dikkate alındığında kurumların veya hizmet birimlerinin bir şehirden başka bir şehre taşınması çok nadir uygulanan bir yöntemdir. Örnek verecek olursak yakın tarihte BDDK, Halkbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası merkezlerini Ankara'dan İstanbul'a taşıdı.

Kurum merkezinin taşınmasıyla birlikte burada görev yapan Devlet memurlarının durumunun ne olacağına ilişkin 657 sayılı Kanunda özel bir düzenleme yer almamaktadır. Kurumların özelleştirilmesi veya kapatılması halinde burada görev yapan personelin durumuna ilişkin özel hükümler bulunmaktadır. Özelleştirme durumunda 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi uyarınca personel diğer kamu kurumlarına nakledilmektedir. Kapatılma durumunda da kapatmaya ilişkin düzenlemede personelin akıbetinin ne olacağına dair hükümlere yer verilmektedir. Başbakanlık, TODAİE, Devlet Personel Başkanlığı yakın zamanda kapatılmış olup, 703 sayılı KHK'nin ilgili hükümlerinde bu kurumların personelinin akıbeti açıklığa kavuşturulmuştur.

Memurlar statü hukukuna tabi olduğu için iş yerlerinin başka bir şehre taşınması halinde taşınma kararında özel bir hüküm varsa buna uyulacak, özel bir hüküm yoksa yeni görev yerine gitmek zorunda kalınacaktır. Memurun görev yerinde ikamet etme zorunluluğu bulunmadığından kurumun yakın bir şehre taşınması durumunda günübirlik gidiş geliş yapması mümkündür.

Memurun görev yaptığı hizmet biriminin başka şehre taşınması durumunda yer değişikliği yapmak istemeyen memur ne yapabilir?

657 sayılı Kanunun 74. maddesinde memurların kurumların muvafakatı ile bir kurumdan diğerine naklen atanmalarına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Ancak kurumlar arası nakil konusu genel bir düzenleme olup, işyerinin taşınmasıyla doğrudan alakalı değildir. Yani hiçbir kurum işyeri taşınıyor diye memurun nakil talebini kabul etmek zorunda değildir.

Bu konuda ikinci bir seçenek 375 sayılı KHK'nin ek 25. maddesi kapsamında yapılacak kurumlar arası geçici görevlendirmedir. Bu durumda da kurumların muvafakatının bulunması gereklidir. Geçici görevlendirme atama kontenjanları kullanılmadığı için naklen atamaya göre kurumlara daha cazip gelebilmektedir.

Sonuç olarak görev yaptığı hizmet biriminin başka bir şehre taşınması ve kurumun o ilde başka bir hizmet biriminin bulunmaması veya başka bir hizmet birimi bulunmakla birlikte o birimde kalmasının uygun görülmemesi halinde memur yeni görev yerine gitmek durumunda olup, bulunduğu yerde kalabilmek adına kurumlar arası nakil veya kurumlar arası geçici görevlendirme dışında bir seçeneği bulunmamaktadır.