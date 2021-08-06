Cengiz Holding'den 'TEMA bağışı' açıklaması
Cengiz Holding, TEMA'ya yapılan bağışla ilgili açıklama yaptı.
|06 Ağustos 2021 15:49
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Holding açıklamasında, "Bildiğiniz gibi iki haftadır, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara karşı ülke olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Bizim de bu yangın nedeniyle içimiz yanıyor; tüm Türkiye gibi büyük üzüntü içindeyiz. Yangın süresince gerek devlet kurumlarıyla gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla çok yakın çalıştık. Bu kapsamda her konuda desteklerimizi yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz. Böyle bir ortamda; Türkiye'nin her yanı yangınla çevriliyken TEMA'nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.
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