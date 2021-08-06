Cengiz Holding'den 'TEMA bağışı' açıklaması

Holding açıklamasında, "Bildiğiniz gibi iki haftadır, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara karşı ülke olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Bizim de bu yangın nedeniyle içimiz yanıyor; tüm Türkiye gibi büyük üzüntü içindeyiz. Yangın süresince gerek devlet kurumlarıyla gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla çok yakın çalıştık. Bu kapsamda her konuda desteklerimizi yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz. Böyle bir ortamda; Türkiye'nin her yanı yangınla çevriliyken TEMA'nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.