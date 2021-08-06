1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Bilgin: Yangından etkilenenlerin SGK prim borçları 4 ay ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, orman yangınlarından etkilenen vatandaşların sosyal güvenlik prim borçlarının 4 ay ertelendiğini bildirdi.
06 Ağustos 2021 15:56
+Aa- Yazdır
Bakan Bilgin: Yangından etkilenenlerin SGK prim borçları 4 ay ertelendi

Bilgin, yaptığı yazlı açıklamada, orman yangınlarından etkilenen il ve ilçelerdeki işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri gereken bildirgelerin verilme süreleri ile prim borçları ödeme sürelerini uzattıklarını belirtti.

Bakan Bilgin, "Antalya, Mersin ve Osmaniye'deki yangınlardan etkilenen ilçelerde 28 Temmuz ile 26 Ağustos, Adana ve Muğla'daki yangınlardan etkilenen ilçelerde ise 29 Temmuz ile 26 Ağustos arasında SGK'ya verilmesi gereken belgelerin Kuruma verilme süresi 26 Ağustos'a uzatıldı." ifadelerini kullandı.

İş kazaları ve meslek hastalığı bildirimlerinin hariç tutulduğunu da belirten Bilgin, söz konusu illerdeki ödeme süresi geçmiş prim borçları, yapılandırma taksitleri ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresinin de 30 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Mücbir sebep dolayısıyla erteleme kapsamına giren borçların talep edilmesi halinde 24 ay faizsiz olarak taksitlendirilebileceğini kaydeden Bakan Bilgin "Zor durumda bulunan tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emeklilikte yeni gelişme! İkinci imkan ve maaş fırsatı
06 Ağustos 2021 09:07		 '2013'ten bu yana 542 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verdik'
03 Ağustos 2021 11:26
SGK açıklama yaptı: Gecikme zammı ve faizleri siliyoruz
03 Ağustos 2021 11:12		 İbrahim Tatlıses'e SGK'dan emekli maaşı şoku!
03 Ağustos 2021 08:28
Temmuz'da en düşük ve en yüksek emekli öğretmen maaşı ve ikramiyesi
31 Temmuz 2021 14:13		 SGK, 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
31 Temmuz 2021 13:40
Destekler iki ay daha devam edecek
31 Temmuz 2021 09:29		 Sağlık'ta hangi ilave ücretler ödenmiyor?
31 Temmuz 2021 08:44
Koronavirüs talebi patlattı: Sigortada yeni dönem
28 Temmuz 2021 08:22		 Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı sayılıyor?
27 Temmuz 2021 08:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:07 - Ömer Çelik: Bu hafta eşya zararlarıyla ilgili ödemeler yapılıyor17:04 - Eber Gölü kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor16:58 - Memur Sen, YÖK Başkanını ziyaret etti16:54 - Akşener'den vatandaşa, 'Haram olsun' tepkisi16:44 - Yerküre, yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında16:41 - Metroya maskesiz bindi, 'Özel harekatçıyım' dedi
16:36 - İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor16:29 - Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor16:26 - Rize'de vakalar arttı, hastanelerde ilave servisler açılıyor16:21 - Öğretmenlere il dışı tayin iptal hakkı verilecek mi?16:20 - Sahil Güvenlik, 8 bin 326 kişiyi tahliye etti16:18 - 'Sahte içki zehirlenmesinde geç başvuru, kalıcı hasar veriyor'
16:17 - Damacana suya 1,5 ay içinde 5 defa zam yapıldı16:17 - MEB Bakan yardımcısı Mustafa Safran istifa etti16:15 - Yanmayı göze alıp anne ve babasını alevler arasından kurtardı16:13 - 'Yoğun bakımdaki genç hastaların yüzde 100'ü aşısız'16:06 - KPSS Alan Bilgisi Sınavları 7- 8 Ağustos'ta yapılacak
15:58 - Alevlerin arasındayken telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi konuştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Memurların yıllık izin kullanımındaki dikkatsizliği geleceklerini karartabilir
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
Yeni Bakan Özer: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz
Ankara Büyükşehir 150 zabıta memuru alacaktı, 69 adaya sıfır puan verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gamsız hayat 1
Abla deme bana 2
okullar açılacak mı 2
yunanistan yangını 1
sayılarla aranın iyi olmaması 1
Trabzon hurması 1
bana bir masal anlat baba 2
zırnık koklatmamak 2
Civa 2
akraba akrep 1
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam