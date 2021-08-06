KPSS Alan Bilgisi Sınavları 7- 8 Ağustos'ta yapılacak
|06 Ağustos 2021 16:06
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Saat 10.15'te başlayacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumunda (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) adaylar, kendilerine çoktan seçmeli yöneltilen 120 soruyu 150 dakikada çözecek. Saat 14.45'teki KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumunda (Hukuk, İktisat, Maliye) adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.
8 Ağustos'ta saat 10.15'te başlayacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumunda (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylar, çoktan seçmeli 120 soruyu 160 dakikada cevaplayacak.
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
- Sınavda Kovid-19 önlemleri alınacak
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-KPSS Alan Bilgisi Sınavları öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak. Ayrıca buralar dezenfekte edilecek.
Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.
İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.
Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.
Ayrıca, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.
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