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MEB Bakan yardımcısı Mustafa Safran istifa etti

Milli Eğitim Bakan Mustafa Safran bugün itibariyle Bakanlıktaki görevinin sona erdiğini duyurdu.
06 Ağustos 2021 16:17
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MEB Bakan yardımcısı Mustafa Safran istifa etti

Bugün itibariyle MEB'de yaşanan Bakan değişimi sonrasında, Bakan yardımcıları Mustafa Safran ve Reha Denemeç'in görevlerine devam edip etmeyecekleri merak ediliyordu. Zira Resmi Gazetede yayımlanan 3 yeni Bakan yardımcısı ile MEB'de toplam 5 bakan yardımcısı olmuştu.

Kulislerde Bakan yardımcılarının istifa edeceği belirtiliyordu. Bakan yardımcısı Mustafa Safran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibariyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Reha Denemeç ise henüz bir açıklama yapmadı

Memurlar.Net
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