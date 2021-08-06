MEB Bakan yardımcısı Mustafa Safran istifa etti
Milli Eğitim Bakan Mustafa Safran bugün itibariyle Bakanlıktaki görevinin sona erdiğini duyurdu.
|06 Ağustos 2021 16:17
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Bugün itibariyle MEB'de yaşanan Bakan değişimi sonrasında, Bakan yardımcıları Mustafa Safran ve Reha Denemeç'in görevlerine devam edip etmeyecekleri merak ediliyordu. Zira Resmi Gazetede yayımlanan 3 yeni Bakan yardımcısı ile MEB'de toplam 5 bakan yardımcısı olmuştu.
Kulislerde Bakan yardımcılarının istifa edeceği belirtiliyordu. Bakan yardımcısı Mustafa Safran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibariyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Reha Denemeç ise henüz bir açıklama yapmadı
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