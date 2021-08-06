1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahil Güvenlik, 8 bin 326 kişiyi tahliye etti

İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının 29 Temmuz-5 Ağustos 2021 tarihleri arasında 8 bin 326 kişiyi yangın bölgelerinden alarak, güvenli bölgelere tahliye ettiğini bildirdi.
06 Ağustos 2021 16:20
+Aa- Yazdır
Sahil Güvenlik, 8 bin 326 kişiyi tahliye etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının, gece gündüz demeden deniz ve hava unsurları ile yangın bölgelerinde çalışmaya devam ettiği ifade edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 29 Temmuz-5 Ağustos 2021 tarihleri arasında 8 bin 326 kişiyi yangın bölgelerinden alarak, denizden güvenli bölgelere tahliye ettiği ifade edilen açıklamada, 28 hayvanın da yangın bölgelerinden kurtarıldığı belirtildi.

Komutanlığın, yangın söndürme çalışmalarına tüm gücüyle destek olduğu vurgulanan açıklamada, 3 Ağustos 2021'de sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla, 520 personel, 1 Sahil Güvenlik Korveti, 26 Sahil Güvenlik Botu, 3 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ile yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verdiği yönündeki duyuru hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denizlerimizin emniyet ve güvenliğinden sorumlu tek genel kolluk kuvveti Sahil Güvenlik Komutanlığı, meydana gelen orman yangınları nedeniyle yerleşim bölgelerindeki vatandaşlarımızı tahliye etmek üzere bölgeyi tarayarak yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ve yangında çaresizce kurtarılmayı bekleyen hayvanların tahliyelerini gerçekleştiriyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla Milas'ta bulunan Kemerköy Termik Santraline sıçrayan yangın nedeniyle santral çalışanlarının ve bölgedeki vatandaşların güvenlik amacıyla tahliye edilmesi faaliyetinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile omuz omuza bir mücadele verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çıkarma gemileri ile Sahil Güvenlik botlarının yoğun çabaları neticesinde termik santral çalışanları ve vatandaşların tahliyeleri gerçekleştirildi."

Sahil Güvenliğin aynı zamanda bölgede bulunan balıkçı ve tur tekneleri ile tahliyelerin gerçekleştirilmesini de koordine ettiği vurgulanan açıklamada, "Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla da koordineler aralıksız sürdürülüyor. Sahil Güvenlik personeli, bu tahliyeler sırasında yaralanan ve tıbbi yardıma ihtiyacı olan kişilerin zaman kaybetmeksizin sağlık kuruluşlarına intikalinin sağlanması maksadıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ile koordine kuruyor. Limana intikal eder etmez 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
31 Temmuz 2021 12:59		 Umre ziyaretleri yarından itibaren başlıyor
24 Temmuz 2021 23:42
İstanbullular, Kurban Bayramı'nın 2. gününde sahil ve parklarda zaman geçirdi
21 Temmuz 2021 13:21		 Doktor Ogün Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
17 Temmuz 2021 15:13
İzmir'de 3 bin 560 litre taklit sıvı yağ ele geçirildi
10 Temmuz 2021 11:01		 Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde açılan destek pankartı ilgi çekti
09 Temmuz 2021 21:03
Edirne'de okul müdürü, öğrencilerine destek için balya işçisi velilerle çalıştı
08 Temmuz 2021 11:47		 Akademisyenler Muş'ta 50 yıl sonra meyve verdiği iddia edilen elma ağacını inceledi
07 Temmuz 2021 11:25
Şanlıurfa'da evde aşı uygulaması başlatıldı
01 Temmuz 2021 20:07		 'Her ilde en az 2 adli tıp uzmanı istihdam ediyoruz'
28 Haziran 2021 18:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:08 - Yanan ormanlar için 'doğal yenilenme' önerisi17:07 - Ömer Çelik: Bu hafta eşya zararlarıyla ilgili ödemeler yapılıyor17:04 - Eber Gölü kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor16:58 - Memur Sen, YÖK Başkanını ziyaret etti16:54 - Akşener'den vatandaşa, 'Haram olsun' tepkisi16:44 - Yerküre, yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında
16:41 - Metroya maskesiz bindi, 'Özel harekatçıyım' dedi16:36 - İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor16:29 - Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor16:26 - Rize'de vakalar arttı, hastanelerde ilave servisler açılıyor16:21 - Öğretmenlere il dışı tayin iptal hakkı verilecek mi?16:20 - Sahil Güvenlik, 8 bin 326 kişiyi tahliye etti
16:18 - 'Sahte içki zehirlenmesinde geç başvuru, kalıcı hasar veriyor'16:17 - Damacana suya 1,5 ay içinde 5 defa zam yapıldı16:17 - MEB Bakan yardımcısı Mustafa Safran istifa etti16:15 - Yanmayı göze alıp anne ve babasını alevler arasından kurtardı16:13 - 'Yoğun bakımdaki genç hastaların yüzde 100'ü aşısız'
16:06 - KPSS Alan Bilgisi Sınavları 7- 8 Ağustos'ta yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Memurların yıllık izin kullanımındaki dikkatsizliği geleceklerini karartabilir
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
Yeni Bakan Özer: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz
Ankara Büyükşehir 150 zabıta memuru alacaktı, 69 adaya sıfır puan verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
altına imza atmak 1
aşı deneyimleri 2
dünyadan uzak 5
yoğurt mayalamak 1
mutlu görünmeye çalışmak 6
Civa 2
kulaklıkla müzik dinleyememek 2
Mola vermeden yazmak 1
zırnık koklatmamak 2
el lezzeti 2
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam