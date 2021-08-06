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Öğretmenlere il dışı tayin iptal hakkı verilecek mi?

MEB'de öğretmenlerin il dışı tayinlerine ilişkin olarak nakil talepleri bulunmaktadır. Bakanlığın nihai kararını kamuoyuna açıklamasında fayda bulunmaktadır.
06 Ağustos 2021 16:21
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Öğretmenlere il dışı tayin iptal hakkı verilecek mi?

MEB bakan değişimi yanında bürokraside de hareketlilik yaşanmaktadır. Fakat bir taraftan da yürüyen ve acil açıklama bekleyen konular vardır.

Bunlardan biri de il dışı yer değiştirmesi gerçekleşip iptal ettirmek isteyenlerin talepleridir.

MEB her yıl duyuruda sonradan çıkan mevzuatta yer alan mazeretler hariç iptal edilmeyecektir açıklamasını koysa da 2020 yılına kadar iptal taleplerini karşılamıştır.

2020 yılında ise sadece mazeret beyan edip belgelendirin (rapor vs) başvurularına olumlu cevap vermiştir.

Bakanlık bürokratları konuyu bakan Özer'e iletmeliler ve verilecek nihai karar kamuoyuna açıklanmalıdır.

Bu vesileyle bakan Sayın Mahmut Özer'e başarılar diliyoruz.

Memurlar.Net - Özel

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