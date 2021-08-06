Öğretmenlere il dışı tayin iptal hakkı verilecek mi?
|06 Ağustos 2021 16:21
|+Aa- Yazdır
MEB bakan değişimi yanında bürokraside de hareketlilik yaşanmaktadır. Fakat bir taraftan da yürüyen ve acil açıklama bekleyen konular vardır.
Bunlardan biri de il dışı yer değiştirmesi gerçekleşip iptal ettirmek isteyenlerin talepleridir.
MEB her yıl duyuruda sonradan çıkan mevzuatta yer alan mazeretler hariç iptal edilmeyecektir açıklamasını koysa da 2020 yılına kadar iptal taleplerini karşılamıştır.
2020 yılında ise sadece mazeret beyan edip belgelendirin (rapor vs) başvurularına olumlu cevap vermiştir.
Bakanlık bürokratları konuyu bakan Özer'e iletmeliler ve verilecek nihai karar kamuoyuna açıklanmalıdır.
Bu vesileyle bakan Sayın Mahmut Özer'e başarılar diliyoruz.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İl dışı nakli çıkan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri
04 Ağustos 2021 23:45
|Azra'nın ölüm haberini alan öğretmeni hıçkırıklara boğuldu
03 Ağustos 2021 16:34
|Kansere yenik düşen Ayla öğretmen yaşamını yitirdi
03 Ağustos 2021 16:32
|Emine öğretmen, toprağa verildi
03 Ağustos 2021 16:24
|MEB, norm fazlası öğretmeni il emrine atadı mı?
02 Ağustos 2021 10:30
|Emine öğretmenden 2 gündür haber alınamıyor
01 Ağustos 2021 18:01
|Öğretmen il dışı nakillerinde açılan kontenjan sayısı geçmiş yıllara göre az mı?
31 Temmuz 2021 08:38
|Öğretmenleri kapsayan iller arası nakil kontenjanları yayımlandı
30 Temmuz 2021 17:47
|Boğulmak üzere olan öğretmen son anda kurtarıldı
29 Temmuz 2021 18:29
|Genç öğretmenin cenaze namazını, imam babası kıldırdı
29 Temmuz 2021 15:06