1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
06 Ağustos 2021 16:29
+Aa- Yazdır
Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor

AA Finans'ın 12 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor.

Temmuz ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 17,50 oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türk boğazları milli sistemle yönetilecek
06 Ağustos 2021 14:00		 Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
06 Ağustos 2021 11:00
163 ülke Türkiye üretimi klima ile serinledi
05 Ağustos 2021 16:31		 Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 721 milyon dolar oldu
05 Ağustos 2021 14:53
Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
05 Ağustos 2021 14:33		 24 saat para göndermede limit 2 bin liraya yükseltildi
04 Ağustos 2021 10:09
'Yangın söndürme helikopterinin düştüğü' iddiası yalanlandı
03 Ağustos 2021 19:14		 Otomobil ve hafif ticari araç satışları temmuzda azaldı
03 Ağustos 2021 10:49
JP Morgan: Türkiye güçlü mali performans gösterdi
03 Ağustos 2021 07:53		 'Aşı olmayanlara ekmek verilmeyeceği' iddiası yalanlandı
02 Ağustos 2021 16:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:08 - Yanan ormanlar için 'doğal yenilenme' önerisi17:07 - Ömer Çelik: Bu hafta eşya zararlarıyla ilgili ödemeler yapılıyor17:04 - Eber Gölü kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor16:58 - Memur Sen, YÖK Başkanını ziyaret etti16:54 - Akşener'den vatandaşa, 'Haram olsun' tepkisi16:44 - Yerküre, yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında
16:41 - Metroya maskesiz bindi, 'Özel harekatçıyım' dedi16:36 - İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor16:29 - Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor16:26 - Rize'de vakalar arttı, hastanelerde ilave servisler açılıyor16:21 - Öğretmenlere il dışı tayin iptal hakkı verilecek mi?16:20 - Sahil Güvenlik, 8 bin 326 kişiyi tahliye etti
16:18 - 'Sahte içki zehirlenmesinde geç başvuru, kalıcı hasar veriyor'16:17 - Damacana suya 1,5 ay içinde 5 defa zam yapıldı16:17 - MEB Bakan yardımcısı Mustafa Safran istifa etti16:15 - Yanmayı göze alıp anne ve babasını alevler arasından kurtardı16:13 - 'Yoğun bakımdaki genç hastaların yüzde 100'ü aşısız'
16:06 - KPSS Alan Bilgisi Sınavları 7- 8 Ağustos'ta yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Memurların yıllık izin kullanımındaki dikkatsizliği geleceklerini karartabilir
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
Yeni Bakan Özer: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz
Ankara Büyükşehir 150 zabıta memuru alacaktı, 69 adaya sıfır puan verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
terminolojiye eklenen yeni ifadeler 2
dünyadan uzak 5
Trabzon hurması 1
dededen kalma yağlı boya resimler 1
bana bir masal anlat baba 2
vaha 2
zırnık koklatmamak 2
şu an çalan şarkı 4
martılar 4
gravisible 1
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam