1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akşener'den vatandaşa, 'Haram olsun' tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bartın'ın Kumluca beldesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaşın, "Sen Kılıçdaroğlu ile kol kola giriyorsun" sözlerine tepki gösterdi. Akşener, vatandaşa, "Benden helallik almak zorundasınız. Haram olsun hepinize. Mahşerde özellikle senle görüşeceğiz" ifadelerinde bulundu.
06 Ağustos 2021 16:54
+Aa- Yazdır
Akşener'den vatandaşa, 'Haram olsun' tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Amasra ve Bartın kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından Kumluca beldesine geçti.

Akşener Kumluca beldesindeki esnaf ziyaretleri sırasında yanına yaklaşan bir vatandaşın, "Sen Ankara'da Kılıçdaroğlu'nun koluna giriyorsun" sözlerine sert tepki gösterdi.

Akşener, "Sen benden helallik almadan ölemezsin. Bu net. Bak siyaset ayrı. Oy verme, senin siyasetini hiç beğenmiyorum de. Bak hiç onlara bir şey diyemem. O senin hakkın. Yahu arkadaş hakkın" dedi.

Yaşlı adamın, "Kılıçdaroğlu el kaldıracak. Meral Hanım da el kaldıracak. Aldatmayın milleti" demesi üzerine Akşener, "Harika bunlar çok güzel yapılmış. Ya ben ne yaptım arkadaş size. Ne söyledim şu ana kadar. Bir şey yaptım mı? Hayır. Başka bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi rahmetli Erbakan Hocamın. Ben şimdi ne yapmışım. Biz birlikte iktidar olduk. Ben İçişleri Bakanlığı yaptım onun yanında. Sen bunları unutmuşun sevgili abim unutmuşsun. Sen AK Partili olunca unutmuşsun. Bak helallik alman lazım benden. Çok ciddi söylüyorum" dedi.

Bunun üzerine yaşlı adamın "Sen hakkını helal edersin" demesinin ardından Akşener, "Etmiyorum, bak size hakkımı helal etmiyorum. Bak sen bana oy vermemekle haklısın. Beğenmemekle haklısın. Bu başka bir şey. Ama bu düşündüklerini söylemekte haksızsın. Benden helallik almak zorundasınız" ifadelerinde bulundu.

Yaşlı adamın, "Sen bana hakkını helal dersin" demesinin sonrasında Akşener, "Etmiyorum, haram olsun hepinize. Tamam mı? Mahşerde özellikle senle görüşeceğiz. Senle görüşeceğiz. Kol kola çok günah... Ne ayıp şey ne zaman koluna girdim ben Kılıçdaroğlu'nun" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca bir kadın da Akşener'e yönelik olarak, "Onun ne işi var bizim memleketimizde. Memleketi perişan ettiler. Bizim teröristlerle işimiz yok" diyerek tepki gösterdi.

Tepki gösteren kadın sivil güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ömer Çelik: Bu hafta eşya zararlarıyla ilgili ödemeler yapılıyor
06 Ağustos 2021 17:07		 MEB Bakan yardımcısı Mustafa Safran istifa etti
06 Ağustos 2021 16:17
'Bizim amacımız hizmettir ve yürüttüğümüz siyaset, eser siyasetidir'
06 Ağustos 2021 15:36		 'Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınlar kontrol altına alındı'
06 Ağustos 2021 15:27
'Yangın mahallinde görevli olmayanlar kesinlikle alınmayacak'
06 Ağustos 2021 14:49		 Ege Üniversitesi mezunu siyasetçi ülkesinde Cumhurbaşkanı adayı gösterildi
06 Ağustos 2021 14:39
Yeni Bakan Özer: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz
06 Ağustos 2021 14:33		 Yargıtay sonuçları açıkladı, işte üye sayısı en çok artan parti
06 Ağustos 2021 11:49
Yangınlarla eş zamanlı siber saldırı da başlatmışlar!
06 Ağustos 2021 10:48		 Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
06 Ağustos 2021 10:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:08 - Yanan ormanlar için 'doğal yenilenme' önerisi17:07 - Ömer Çelik: Bu hafta eşya zararlarıyla ilgili ödemeler yapılıyor17:04 - Eber Gölü kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor16:58 - Memur Sen, YÖK Başkanını ziyaret etti16:54 - Akşener'den vatandaşa, 'Haram olsun' tepkisi16:44 - Yerküre, yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında
16:41 - Metroya maskesiz bindi, 'Özel harekatçıyım' dedi16:36 - İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor16:29 - Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor16:26 - Rize'de vakalar arttı, hastanelerde ilave servisler açılıyor16:21 - Öğretmenlere il dışı tayin iptal hakkı verilecek mi?16:20 - Sahil Güvenlik, 8 bin 326 kişiyi tahliye etti
16:18 - 'Sahte içki zehirlenmesinde geç başvuru, kalıcı hasar veriyor'16:17 - Damacana suya 1,5 ay içinde 5 defa zam yapıldı16:17 - MEB Bakan yardımcısı Mustafa Safran istifa etti16:15 - Yanmayı göze alıp anne ve babasını alevler arasından kurtardı16:13 - 'Yoğun bakımdaki genç hastaların yüzde 100'ü aşısız'
16:06 - KPSS Alan Bilgisi Sınavları 7- 8 Ağustos'ta yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Memurların yıllık izin kullanımındaki dikkatsizliği geleceklerini karartabilir
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
Yeni Bakan Özer: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz
Ankara Büyükşehir 150 zabıta memuru alacaktı, 69 adaya sıfır puan verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünyadan uzak 5
altına imza atmak 1
vaha 2
bostan korkuluğu 5
kolları altın bilezik dolu kadın 5
Kemerköy Termik Santrali 3
ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 1
yoğurt mayalamak 1
Baş Belası Kedi Kitty 1
rus yangın ucaklarının ilginç mudahalesi 3
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam