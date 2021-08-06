Memur Sen, YÖK Başkanını ziyaret etti
Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Sayın Ali Yalçın, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a yeni görevinden dolayı nezaket ziyaretinde bulundu.
|06 Ağustos 2021 16:58
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Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Başkanı Sayın Ali Yalçın ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a yeni görevinden dolayı nezaket ziyaretinde bulundu.
YÖK'te gerçekleştirilen ziyarette MEMUR-SEN Başkanı Yalçın, YÖK Başkanı Özvar'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti. ?
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