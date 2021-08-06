1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eber Gölü kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, göçmen kuşların durağı Eber Gölü'nün su seviyesinin, yağışların azalması, kuraklık ve vahşi sulama nedeniyle önemli oranda düştüğünü bildirdi.
06 Ağustos 2021 17:04
+Aa- Yazdır
Eber Gölü kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor

"Saz Kedisi İzleme Projesi" kapsamında 2016'dan itibaren Türkiye'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü, Türkiye'nin 12. büyük tatlı su kaynağı olarak biliniyor.

Göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan gölde, yağışların azalması, küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve vahşi sulama nedeniyle sular önemli oranda çekildi.

Yaklaşık 125 kilometrekarelik yüzey alanına sahip, denizden 967 metre yükseklikteki Eber Gölü, barındırdığı 146 çeşit kuş, endemik türleri ve biyoçeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Göl, bölge halkına balıkçılık, kamış üretimi, avcılık ve doğa turizmi açısından da ekonomik katkı sağlıyor.

AKÜ Doğa Koruma ve Biyoizlem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine, 1993'ten beri Eber Gölü'nde çeşitli projelerde yer aldığını söyledi.

"Saz Kedisi İzleme Projesi" kapsamında fotokapan yerleştirmek için son 5 yıla kadar gölün içindeki noktaya tekneyle ulaşım sağladıklarını dile getiren Erişmiş, "Bölgedeki 'saz kedisi' türünü izliyoruz. Daha önceden kurduğumuz fotokapanlarımızı almak için tekrar göle gittik. İki noktaya fotokapan kurmuştuk, onları aldık. Fakat bu yıl şok edici bir olayla karşılaştık. Gölün neredeyse 6-7 kilometre mesafesine yürüyerek girdik. Daha önce tekneyle gittiğimiz noktaya şu an yürüyerek gittik." ifadelerini kullandı.

"Göldeki kuş türlerine de olumsuz etkisi var"

Göldeki suların çekilmesinin kuş türlerini de olumsuz etkilediğini dile getiren Erişmiş, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz alan içerisinde normalde hiç su yılanı görmezdik. Var olan çevredeki yaklaşık 2,5 kilometre içerisinde 25 su yılanı gördük. Besin zincirinde su yılanı temel faktörlerden birisidir. Bunların artışı varsa alandan ciddi oranda etçil kuş türlerinin azaldığını gösterir. Nitekim bu yıl Eber Gölü'nde pelikan hiç göremedim. Yine alaca balıkçıl ile gececi balıkçılı göremedim."

Erişmiş, "Gölün yüzde 90'lık kısmı kurumuş durumda. 'Su var' dediğimiz alanda ise derinlik 1,5 metre. Önceki yıllarda bu gölün derinliği 30 metrelerdeydi. Bu bağlamda gölde kalan yüzde 10'luk sudan bahsediyoruz. Eber Gölü'nü bir an önce kurtarabilmek için acil bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır." dedi.

Alan kılavuzu Kadir Ateş de Eber Gölü'nde 2016'dan 2020 yılına kadar tekneyle geldikleri noktalara halihazırda yürüyerek ulaştıklarını vurgulayarak, "Bu büyük bir kayıp. Eber Gölü, gerçekten yok oluyor. Bu göl, 3 ilçe ve 14 beldeyle köydeki insanlara ekmek veriyordu. Artık maalesef bu insanlar geçimlerini buradan sağlayamayacak. Acilen bir önlemle gölü canlı tutmalı ve yaşatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'u kül bulutu sardı
06 Ağustos 2021 18:16		 Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı
06 Ağustos 2021 17:49
Cep telefonu çekmiyor; konuşmak için mezarlığa çıkıyorlar
06 Ağustos 2021 17:43		 'İmamoğlu, Eylül'de bu lojmana taşınacak'
06 Ağustos 2021 15:52
Bodrum Belediye Başkanı: Lütfen artık yardım göndermeyin
06 Ağustos 2021 11:56		 Suriye Arama Kurtarma ekibi de çalışmalara katkı sağlıyor
05 Ağustos 2021 23:54
Erzurum-Bayburt kara yolu ulaşıma açıldı
05 Ağustos 2021 20:35		 Doğa harikası şelalenin çevresi küle döndü
05 Ağustos 2021 19:20
Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi
05 Ağustos 2021 17:22		 Alevler, Kemerköy Termik Santrale sıçradı
04 Ağustos 2021 21:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:43 - İstanbul ve Ankara için sağanak uyarısı18:27 - Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı18:24 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:21 - Kızılay ve AFAD Lojistik Merkezi mağdurlara destek sağlıyor18:20 - Polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı18:19 - Polonya'dan yangınla mücadele eden Türkiye'ye destek
18:16 - İstanbul'u kül bulutu sardı18:12 - PMYO'ya TYT puanıyla 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak18:09 - Gündoğmuş yangınıyla ilgili bir kadın tutuklandı18:02 - İtfaiyecilerin alevlerin arasında kalması kameralara yansıdı17:54 - PKK elebaşı Öcalan'ın avukatlığını yapan 7 kişiye dava açıldı17:49 - Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı
17:45 - Çeyrek altın kaç liradan satılıyor?17:43 - Cep telefonu çekmiyor; konuşmak için mezarlığa çıkıyorlar17:33 - Yangın itfaiyeci kardeşleri buluşturdu17:26 - Maske ve tıbbi eldiven ihracatında ön izin şartı kaldırıldı17:25 - Otomotiv ihracatı AB pazarındaki yükselişini sürdürüyor
17:13 - Yıllık ortalamanın yaklaşık 9 katı alan kül oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Memurların yıllık izin kullanımındaki dikkatsizliği geleceklerini karartabilir
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
Yeni Bakan Özer: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz
Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
Ankara Büyükşehir 150 zabıta memuru alacaktı, 69 adaya sıfır puan verdi
Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kulaklıkla müzik dinleyememek 2
yunanistan yangını 1
eline sağlık 1
orman yangını 4
kolları altın bilezik dolu kadın 5
Mola vermeden yazmak 1
sayılarla aranın iyi olmaması 1
kozalak 1
evden işe işten eve 1
kullan at 2
SON İLANLAR
İzmir Karşıyaka Belediyesi 25 geçici işçi alacak
Karaman Milli Eğitim Md. eski hükümlü işçi alacak
Polis Meslek Yüksekokulu 2500 öğrenci alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam