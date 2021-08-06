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İİBF'leri ilgilendiren alımda taban puan 84'te kaldı

Ticaret Bakanlığının, İİBF mezunlarını kapsayan sözleşmeli muayene memuru alımında, sözlü sınava kalan aday listesine göre taban puanlar 84'te kaldı.
06 Ağustos 2021 20:10
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İİBF'leri ilgilendiren alımda taban puan 84'te kaldı

Ticaret Bakanlığı 6 Temmuz'da yayımladığı duyuruyla 75 sözleşmeli muayene memuru alacağını ilan etmişti.

Sınava başvurabilecek bölümler şu şekilde belirtilmiştir:
En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak

Sözlü sınava 4 katı çağrılacaktı
İlan metnine göre Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağırılacaktı. Sözlü snava kalan aday listesi Ticaret Bakanlığınca açıklandı.
En düşük puanlı adayın KPSS puanı 84,15100 oldu

Yine İİBF mezunlarının başvurabildiği 300 defterdar uzmanlığı alımında, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Tunceli, Batman ve Niğde gibi illere sözlü sınava kalan adayların taban puanı 76,22 olmuştu
Memurlar.Net - Özel

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