Öğretmenlere 3 yıl için 5 bin 350 TL'lik promosyon
|06 Ağustos 2021 22:21
|+Aa- Yazdır
Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda 04.08.2021 tarihinde yapılan promosyon ihalesi sonuçlandı. Toplantıya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Gürbüz Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Alpaslan Kanar, Eğitim Bir Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı ve banka temsilcileri katıldı.
Yapılan banka promosyon ihalesi sonucunda 3 yıllık 5.350 tl ile en yüksek teklifi veren Yapı Kredi Bankası ile anlaşma sağlanmış oldu.
Eğitim Bir Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 2021-2024 yıllarını kapsayacak şekilde yapılan anlaşmaya göre 3.050 eğitimciye eşit şekilde peşin olarak 5.350 tl promosyon ödemesi yapılacağını ve anlaşmanın eğitim camiamıza hayırlı olmasını dileyerek Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kızılay ve AFAD Lojistik Merkezi mağdurlara destek sağlıyor
06 Ağustos 2021 18:21
|Memur Sen, YÖK Başkanını ziyaret etti
06 Ağustos 2021 16:58
|Kahveci ve kıraathaneciler de 'aşı olmayan müşteri' istemiyor
05 Ağustos 2021 15:13
|TEİS 'yanık kreminde fiyat artışı' iddialarını yalanladı
05 Ağustos 2021 14:09
|Din görevlilerinden 'toplu sözleşme' talebi: İmam nikahı başına 100 TL
05 Ağustos 2021 09:43
|AES Başkanı: Toplu sözleşmeler canlı yayınlansın
04 Ağustos 2021 23:55
|Toplu sözleşmelerde 3 hizmet kolunun talepleri ele alındı
04 Ağustos 2021 22:28
|Fırsatçıların yeni rotası yangın söndürme ekipmanları oldu
04 Ağustos 2021 21:03
|2 doz aşı olmayan kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak
04 Ağustos 2021 19:30
|Emekli Memur-Sen toplu sözleşmeden beklentilerini açıkladı
04 Ağustos 2021 13:56