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Öğretmenlere 3 yıl için 5 bin 350 TL'lik promosyon

Eğitim Bir Sen Amasya Şube başkanı Kerem Camcı, banka promosyon anlaşmasında rekor bir anlaşmaya imza attıklarını Amasya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 3.050 eğitimciye eşit şekilde 15 Eylül itibariyle peşin 5.350 tl promosyon ödemesi yapılacağını açıkladı.
06 Ağustos 2021 22:21
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Öğretmenlere 3 yıl için 5 bin 350 TL'lik promosyon

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda 04.08.2021 tarihinde yapılan promosyon ihalesi sonuçlandı. Toplantıya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Gürbüz Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Alpaslan Kanar, Eğitim Bir Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı ve banka temsilcileri katıldı.

Yapılan banka promosyon ihalesi sonucunda 3 yıllık 5.350 tl ile en yüksek teklifi veren Yapı Kredi Bankası ile anlaşma sağlanmış oldu.

Eğitim Bir Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 2021-2024 yıllarını kapsayacak şekilde yapılan anlaşmaya göre 3.050 eğitimciye eşit şekilde peşin olarak 5.350 tl promosyon ödemesi yapılacağını ve anlaşmanın eğitim camiamıza hayırlı olmasını dileyerek Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi
Memurlar.Net
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