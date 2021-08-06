1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomotiv ihracatı AB pazarındaki yükselişini sürdürüyor

Ocak-temmuz döneminde 16 milyar 376 milyon 695 bin dolarlık dış satım gerçekleştirilen otomotiv sektöründe, bu dönemde AB ülkelerinin ihracattan aldığı pay 10 milyar 743 milyon dolarla yüzde 65,6 oldu.
06 Ağustos 2021 17:25
+Aa- Yazdır
Otomotiv ihracatı AB pazarındaki yükselişini sürdürüyor

Türkiye ihracatının lokomotifi olan otomotiv sektörünün yılın 7 ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığı dış satım, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 10 milyar 743 milyon 952 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, Türkiye otomotiv endüstrisi, bu yılın 7 ayında 16 milyar 376 milyon 695 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatından aldığı yüzde 13,5'lik payla yine ilk sırada yer aldı.

Geçen yılın 7 ayında, 8 milyar 659 milyon 583 bin dolarlık otomotiv ihracatının gerçekleştirildiği AB ülkeleri, bu yılın ocak-temmuz döneminde 10 milyar 743 milyon 952 bin dolarlık dış satımla ülke grubu bazında ilk sırada yer aldı. AB üyelerinin otomotiv endüstrisindeki payı yüzde 65,6 olarak kayıtlara geçti.

Avro Bölgesi'ne yönelik bu dönemdeki ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre 24 artış yaşandı. Bunda Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika ve Polonya'ya yapılan dış satımların etkisi dikkati çekti.

Almanya ilk sırada

En fazla ihracat gerçekleştirilen ülke olan Almanya'ya yapılan ihracatta bu yılın 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5'lik artış yaşandı. Söz konusu ülkeye ihracat 1 milyar 872 milyon 107 bin dolardan 2 milyar 443 milyon 823 bin dolara çıktı.

Aynı dönemde Fransa 1 milyar 893 milyon 733 bin dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar oldu.

En çok ihracat yapılan 10 ülkeden listenin dördüncü sırasında yer alan AB üyesi İtalya'ya ihracat da yüzde 39 artışla 1 milyar 2 milyon 553 bin dolardan 1 milyar 397 milyon 954 bin dolara ulaştı.

Diğer AB üyelerine otomotiv ihracatı

Listenin 5'inci sırasındaki İspanya'ya yüzde 30 artışla 908 milyon 125 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

Polonya'ya yapılan otomotiv dış satımı yüzde 51 yükselişle 447 milyon 109 bin dolardan 675 milyon 200 bin dolara ulaştı.

Listenin 8'inci sırasında bulunan ve 2020'nin ocak-temmuz döneminde 566 milyon 885 bin dolarlık dış satım yapılan Belçika'ya ise bu yılın 7 ayında, yüzde 11 artışla 628 milyon 748 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Slovenya ise söz konusu dönemde 580 milyon 305 bin dolarla en fazla ihracat yapılan 9'uncu ülke olarak kayıtlara geçti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Oyak Renault Megan'ı Karsan'la birlikte üretecek
02 Ağustos 2021 23:31		 Kiralık araçların kullanımı ile ilgili Yargıtay'dan önemli karar
02 Ağustos 2021 10:10
İkinci el pazarı beklentilerin altında bir yıl geçiriyor
02 Ağustos 2021 08:00		 Oto pazarında araba çok alıcı yok
01 Ağustos 2021 15:17
Uzmandan 'yazın kışlık lastik kullanmayın' uyarısı
30 Temmuz 2021 21:34		 Toyota 15 gün üretime ara veriyor
30 Temmuz 2021 14:04
Trafiğe 6 ayda 607 bin 289 aracın kaydı yapıldı
28 Temmuz 2021 11:04		 'Araçlarda ÖTV indirimine ihtiyacı var'
21 Temmuz 2021 09:21
Devlet'in verdiği destek ile akaryakıt 1 TL'ye kadar ucuz alındı
21 Temmuz 2021 07:25		 Türkiye'de araçların yüzde 39'u Kocaeli'de üretiliyor
20 Temmuz 2021 23:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:43 - İstanbul ve Ankara için sağanak uyarısı18:27 - Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı18:24 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:21 - Kızılay ve AFAD Lojistik Merkezi mağdurlara destek sağlıyor18:20 - Polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı18:19 - Polonya'dan yangınla mücadele eden Türkiye'ye destek
18:16 - İstanbul'u kül bulutu sardı18:12 - PMYO'ya TYT puanıyla 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak18:09 - Gündoğmuş yangınıyla ilgili bir kadın tutuklandı18:02 - İtfaiyecilerin alevlerin arasında kalması kameralara yansıdı17:54 - PKK elebaşı Öcalan'ın avukatlığını yapan 7 kişiye dava açıldı17:49 - Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı
17:45 - Çeyrek altın kaç liradan satılıyor?17:43 - Cep telefonu çekmiyor; konuşmak için mezarlığa çıkıyorlar17:33 - Yangın itfaiyeci kardeşleri buluşturdu17:26 - Maske ve tıbbi eldiven ihracatında ön izin şartı kaldırıldı17:25 - Otomotiv ihracatı AB pazarındaki yükselişini sürdürüyor
17:13 - Yıllık ortalamanın yaklaşık 9 katı alan kül oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Memurların yıllık izin kullanımındaki dikkatsizliği geleceklerini karartabilir
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
Yeni Bakan Özer: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz
Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
Ankara Büyükşehir 150 zabıta memuru alacaktı, 69 adaya sıfır puan verdi
Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yunanistan yangını 1
ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 1
nane 1
vaha 2
kırmak 1
seyrelti 1
mehmetçik 1
kozalak 1
floresan 1
Baş Belası Kedi Kitty 1
SON İLANLAR
İzmir Karşıyaka Belediyesi 25 geçici işçi alacak
Karaman Milli Eğitim Md. eski hükümlü işçi alacak
Polis Meslek Yüksekokulu 2500 öğrenci alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam