Maske ve tıbbi eldiven ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Koruyucu maske ve tıbbi eldiven ihracatında ön izin alınması uygulamasına son verildi.
|06 Ağustos 2021 17:26
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Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kişisel koruyucu donanım yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler) ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi steril/non-steril eldiven ihracatında ön izin alınması uygulamasına son verildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle geçen yıl ihracı ön izne bağlı mallar listesine dahil edilen koruyucu maske ve eldiven ürünleri bu listeden çıkarıldı.
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