İtfaiyecilerin alevlerin arasında kalması kameralara yansıdı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bölgede bulunan Mersin itfaiyesinin, alevlerin arasında kalması ekibin cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
|06 Ağustos 2021 18:02
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangını kontrol altına alma çalışmalarına katılan Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, havadan yapılan müdahalelere karadan destek verdi.
İtfaiye ekipleri, Çövenli Mahallesi'nde hortumlarla söndürme çalışmalarını yürütürken kuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini arttıran yangının ortasında kaldı. Daha sonra araçlarına dönen itfaiyeciler, siren çalarak güvenlik bölgeye doğru hareket etti.
Yaşananlar, itfaiyecilerin cep telefonu kamerasına da yansıdı.
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