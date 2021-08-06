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Çeyrek altın kaç liradan satılıyor?

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 792,00 liradan satılıyor.
06 Ağustos 2021 17:45
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Çeyrek altın kaç liradan satılıyor?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 azalışla 488,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 792,00 lira, Cumhuriyet altını 3.241,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 488,80 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


 PERŞEMBE
CUMA
Kapalıçarşı'da Altın Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 493,70 493,90 488,60 488,80
Cumhuriyet Ata Lira 3.254,00 3.275,00 3.220,00 3.241,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 451,00 455,00 446,00 450,00
Lira(Tam) Ziynet 3.180,00 3.200,00 3.147,00 3.167,00
Yarım Ziynet 1.590,00 1.600,00 1.574,00 1.584,00
Çeyrek Ziynet 795,00 800,00 787,00 792,00
Anadolu Ajansı
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