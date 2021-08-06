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Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı

Muğla'nın Yatağan İlçesi Helvacılar Mahallesi Gökbel Dağı'nda orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, Aydın'ın Çine ilçesine de sıçradı.
06 Ağustos 2021 17:49
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Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı

Yatağan'ın kırsal Helvacılar Mahallesi Gökbel Dağı'nda saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, Gökbel Dağı'nın arka kısmındaki Çine'nin Akçaova Mahallesi'ne sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak olan yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.
DHA
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