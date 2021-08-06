PMYO'ya TYT puanıyla 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak
Polis Meslek Yüksekokullarına -PMYO'ya- TYT puan türünden en az 250 ham taban puan ve üzeri puan alanlar arasından 2021-2022 eğitim- öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak
|06 Ağustos 2021 18:12
|+Aa- Yazdır
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim- öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacaktır.
Adaylar, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.
Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranmaktadır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|KPSS Alan Bilgisi Sınavları 7- 8 Ağustos'ta yapılacak
06 Ağustos 2021 16:06
|Ankara Büyükşehir 150 zabıta memuru alacaktı, 69 adaya sıfır puan verdi
06 Ağustos 2021 14:54
|2021 yılında hangi üniversitelere kaç öğretim elemanı atama izni verildi?
06 Ağustos 2021 14:15
|7 kamu kurumu toplamda 197 personel almak için ilana çıktı
06 Ağustos 2021 09:16
|237 kişilik personel alımının sonuçları unutuldu mu?
05 Ağustos 2021 00:02
|2021 Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı
04 Ağustos 2021 10:04
|5 kamu kurumu toplamda 187 personel almak için ilana çıktı
04 Ağustos 2021 09:45
|İSG mezunu akademisyen olmadan bölüm olur mu?
03 Ağustos 2021 15:11
|Uzman erbaşlar arasından JAMYO'ya öğrenci alınacak
03 Ağustos 2021 11:53
|Yeni mezun adaylar, ÇOMÜ ilanına başvuramayacak
02 Ağustos 2021 20:44