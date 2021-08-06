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PMYO'ya TYT puanıyla 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak

Polis Meslek Yüksekokullarına -PMYO'ya- TYT puan türünden en az 250 ham taban puan ve üzeri puan alanlar arasından 2021-2022 eğitim- öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak
06 Ağustos 2021 18:12
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PMYO'ya TYT puanıyla 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim- öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranmaktadır.

Sınav ilanı için tıklayınız.
Memurlar.Net
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