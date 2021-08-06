Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile orman, kağıt,basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2,82 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin güçlü gelmesinin ardından piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve iş gücü istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in cuma günü yapması beklenilen Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Analistler, yurt dışında ise Çin, Almanya'da ve ABD'de açıklanacak enflasyon, İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 17,50 oldu.