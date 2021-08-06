1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangınlar nedeniyle Yeniköy Termik Santrali'nin çevresinde yangın ihtimaline karşı bir dizi tedbir alındı.
06 Ağustos 2021 18:27
+Aa- Yazdır
Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı

Ekipler Milas'ta devam eden orman yangınlarını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerine devam ediyor.

Akçakaya ve Ercek mahallelerine yakın ormanlık alanda etkili olan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın nedeniyle dün gece iki mahalle tahliye edildi.

Hava araçlarının ve kara ekiplerinin müdahalesine rağmen ilerleyen alevlerin, Yeniköy Termik Santraline ulaşmaması için ekipler önlem almaya devam ediyor.

Santral önünde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, çevresinde çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA hazır bekletiliyor. Çok sayıda iş makinesinin giriş yaptığı gözlenen santralin içinde alınan önlemler havadan görüntülendi.

- Şirketten açıklama

Öte yandan, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'den, alınan tedbirlere ilişkin yapılan açıklamada, yangın tehlikesi ortaya çıktığından itibaren yangınla mücadelede devletin tüm ilgili birimleri ile koordineli çalışma yürütüldüğü ve aynı şekilde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yeniköy-Kemerköy termik santrallerinin hissedarı olan şirketlerden ve tüm ortaklıklarından bu süreçte onlarca itfaiye, yangın söndürme araçları, arazöz ve iş makineleri, yangın uzmanları ile ekiplerin, santral sahasında ve bölgesinde konuşlandırıldığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca yangınla mücadelede Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler ve birçok şirket, itfaiye, acil müdahale ekip ve ekipmanı, iş makinesi desteği sağlamıştır." denildi.

Açıklamada, ekipman tedariki dışında alınan tedbirlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İş sağlığı ve güvenliği ekiplerimizle birlikte var olan tahliye talimatımız gözden geçirilmiş ve çalışanlarımıza gerekli yönlendirmeler yapılmıştır. Yangının gerek santral sahasına ulaşmasını engellemek ve gerekse diğer yerleşim bölgelerine etkisini yok etmek için tedarik edilen ekipman hizmete sunulmuş, hidrojen tankları planlı olarak boşaltılmış, içleri su ile doldurulmuş, santralin çevresinde koruma bandı oluşturulmuş, kömür stoku ağaçlık alandan mümkün olduğunca uzaklaştırmak için stok alanının orta kısmına doğru toplanmıştır. Yanıcı nitelikli fuel-oil gibi ham maddeler ticari kaygı gözetmeksizin imha edilmiş ya da güvenli bölgelere taşınmıştır. Üretim 5 Ağustos saat 18.00 itibarıyla durdurulmuştur."

Lojmanlarda yaşayan aileler ve bu süreçte sahada bulunması elzem olmayan tüm personelin kademeli şekilde güvenli alanlara yönlendirildiği anlatılarak, "Ayrıca konaklama imkanları konusunda kendilerine güncel bilgilendirmeler yapılmaktadır. Yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edilmiş, bunların yanı sıra havadan yangına müdahale aracı temini dahil olmak üzere gerekli tüm aksiyonlar alınmıştır ve ilgili tüm prosedürler uygulanmaktadır. Bundan sonraki gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Milas ilçesinde çıkan orman yangınında dün alevler Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaşık 15 kilometre uzakta bulunan Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaşmış, santral personeli tahliye edilmiş, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarılmıştı.

Santralin etrafındaki ağaçlar kesilirken, iş makineleri ile de çevresinde hendekler kazılmış, yerleşkeye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Ören Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar askeri gemilerle tahliye edilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Rize'de vakalar arttı, hastanelerde ilave servisler açılıyor
06 Ağustos 2021 16:26		 Sahil Güvenlik, 8 bin 326 kişiyi tahliye etti
06 Ağustos 2021 16:20
Orman yangınlarında evleri yanan vatandaşların mobilyaları İnegöl'den
06 Ağustos 2021 15:27		 Malatya'da ormanlık alanlarda mola vermek ve piknik yapmak yasaklandı
06 Ağustos 2021 14:27
Bakan Yanık: Konukevindeki kadınlardan 163'ü iş imkanına kavuştu
06 Ağustos 2021 12:59		 Kara Kuvvetlerinde GYS sınav tarihi yenilendi
06 Ağustos 2021 12:25
Genelkurmay Başkanlığı'na 102 yıl sonra ilk kez bir havacı getirilebilir
06 Ağustos 2021 11:28		 İKM'lerin oluşturduğu CEKUT'tan orman yangınlarıyla mücadeleye destek
06 Ağustos 2021 11:21
TMSF tasfiye edilen 'evim' şirketlerinin mağduriyetlerini giderecek
06 Ağustos 2021 11:19		 OGM, 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını bildirdi
06 Ağustos 2021 10:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:43 - İstanbul ve Ankara için sağanak uyarısı18:27 - Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı18:24 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:21 - Kızılay ve AFAD Lojistik Merkezi mağdurlara destek sağlıyor18:20 - Polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı18:19 - Polonya'dan yangınla mücadele eden Türkiye'ye destek
18:16 - İstanbul'u kül bulutu sardı18:12 - PMYO'ya TYT puanıyla 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak18:09 - Gündoğmuş yangınıyla ilgili bir kadın tutuklandı18:02 - İtfaiyecilerin alevlerin arasında kalması kameralara yansıdı17:54 - PKK elebaşı Öcalan'ın avukatlığını yapan 7 kişiye dava açıldı17:49 - Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı
17:45 - Çeyrek altın kaç liradan satılıyor?17:43 - Cep telefonu çekmiyor; konuşmak için mezarlığa çıkıyorlar17:33 - Yangın itfaiyeci kardeşleri buluşturdu17:26 - Maske ve tıbbi eldiven ihracatında ön izin şartı kaldırıldı17:25 - Otomotiv ihracatı AB pazarındaki yükselişini sürdürüyor
17:13 - Yıllık ortalamanın yaklaşık 9 katı alan kül oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Memurların yıllık izin kullanımındaki dikkatsizliği geleceklerini karartabilir
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
Yeni Bakan Özer: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz
Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
Ankara Büyükşehir 150 zabıta memuru alacaktı, 69 adaya sıfır puan verdi
Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mola vermeden yazmak 1
sayılarla aranın iyi olmaması 1
dededen kalma yağlı boya resimler 1
ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 1
martılar 4
kırmak 1
dünyadan uzak 5
bostan korkuluğu 5
Kemerköy Termik Santrali 3
zırnık koklatmamak 2
SON İLANLAR
İzmir Karşıyaka Belediyesi 25 geçici işçi alacak
Karaman Milli Eğitim Md. eski hükümlü işçi alacak
Polis Meslek Yüksekokulu 2500 öğrenci alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam