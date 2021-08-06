Milas-Yatağan kara yolunun kapatıldığı iddiasına soruşturma
Muğla'da Milas-Yatağan kara yolunun vatandaşlar tarafından kapatıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
|06 Ağustos 2021 19:03
|+Aa- Yazdır
Milas Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Milas-Yatağan kara yolunun sivil vatandaşlar tarafından kapatıldığı iddialarıyla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'ulaşım araçlarının kaçırılması, alıkonulması ve tehdit' suçlarından derhal soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, soruşturmaya titizlikle ve tüm yönleriyle devam edildiği kaydedildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yangın söndürme uçağına engel olmuştu! Soruşturma açıldı
06 Ağustos 2021 19:14
|PKK elebaşı Öcalan'ın avukatlığını yapan 7 kişiye dava açıldı
06 Ağustos 2021 17:54
|Konya'da aile katliamı yapmıştı: Katil zanlısı tutuklandı
05 Ağustos 2021 23:00
|Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı
05 Ağustos 2021 22:11
|Bakanlıktan sosyal medya fenomenine suç duyurusu
05 Ağustos 2021 18:00
|Ailesini öldüren vali yardımcısının yargılanmasına devam edildi
05 Ağustos 2021 16:13
|'HelpTurkey' paylaşımlarına soruşturma
05 Ağustos 2021 09:12
|Hz. Mevlana ile ilgili skandal karikatür!
04 Ağustos 2021 16:50
|Azra Gülendam'ın katili ifadesinde vahşi cinayeti anlattı
03 Ağustos 2021 20:12
|Kürşat Ayvatoğlu hakkında iddianame hazırlandı
03 Ağustos 2021 15:14