Milas-Yatağan kara yolunun kapatıldığı iddiasına soruşturma

YENİ BAKAN ÖZER: VAKALARIN SIFIRLANMASINI BEKLEYEMEYİZ Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, devir teslim töreninde açıklama yaptı. Bakan Özer, "Bu vesileyle belirtmek isterim ki Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime geçmek kritik hale gelmiştir. Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Çocuklarımızın Bedensel ve zihinsel gelişimi için müsaade edemeyiz." dedi.