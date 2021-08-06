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Yangın söndürme uçağına engel olmuştu! Soruşturma açıldı

Muğla'da devam eden orman yangınlarına müdahalede, denize inen yangın söndürme uçağının, jetski ile önüne geçilerek engellendiği iddiaları üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
06 Ağustos 2021 19:14
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Yangın söndürme uçağına engel olmuştu! Soruşturma açıldı

Olay, önceki gün yangın söndürme çalışmaları esnasında meydana gelmişti. Su almak için deniz yüzeyinde ilerleyen yangın söndürme uçağının bu hamlesi, önüne çıkan bir jetski tarafından yavaşlatılmıştı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yangın söndürme uçağının su almak için deniz yüzeyine indiği, o esnada jetskinin uçağın önüne geçtiği ve yangın söndürme uçağının yavaşladığı ve durduğu görülüyordu.

"Soruşturma başlatıldı"

Olayla ilgili olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bodrum ilçesinde gerçekleşen orman yangınlarında yangın söndürmekle görevli uçağın denizden su almak için denize alçaldığı ancak bir su aracıyla denizde dolaşan şahsın engellemesi yüzünden zaman kaybına sebebiyet verdiğine ilişkin haberler üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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