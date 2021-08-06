1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aydın'ın Çine ilçesinde 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.
06 Ağustos 2021 19:20
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Rüzgarın etkisiyle Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve öğle saatlerinde Gökbel Dağı'na sıçrayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

Bölgede, 3 helikopter de yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor.

Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da iş makineleri, kazma ve kürekleriyle destek veriyor.

Yangın nedeniyle Çine ilçesine bağlı Sarıköy ve Altınabat mahalleleri tahliye edildi.

Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ile İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan da evleri tahliye edilen vatandaşlara yardım etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Karabük'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle ilerliyor
06 Ağustos 2021 19:28		 Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
06 Ağustos 2021 19:23
İstanbul'u kül bulutu sardı
06 Ağustos 2021 18:16		 Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı
06 Ağustos 2021 17:49
Cep telefonu çekmiyor; konuşmak için mezarlığa çıkıyorlar
06 Ağustos 2021 17:43		 Eber Gölü kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor
06 Ağustos 2021 17:04
'İmamoğlu, Eylül'de bu lojmana taşınacak'
06 Ağustos 2021 15:52		 Bodrum Belediye Başkanı: Lütfen artık yardım göndermeyin
06 Ağustos 2021 11:56
Suriye Arama Kurtarma ekibi de çalışmalara katkı sağlıyor
05 Ağustos 2021 23:54		 Erzurum-Bayburt kara yolu ulaşıma açıldı
05 Ağustos 2021 20:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:10 - İİBF'leri ilgilendiren alımda taban puan 84'te kaldı19:48 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:39 - 'Pakdemirli'yi protesto etti, gözaltına alındı' haberi yalanlandı19:28 - Karabük'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle ilerliyor19:23 - Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem19:20 - Aydın'ın Çine ilçesinde 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
19:14 - Yangın söndürme uçağına engel olmuştu! Soruşturma açıldı19:13 - Kazada yaralanan polis memuru hayatını kaybetti19:08 - Bakan Kurum talimat verdi! O evin temeli hemen atıldı19:03 - Milas-Yatağan kara yolunun kapatıldığı iddiasına soruşturma18:43 - İstanbul, Ankara ve bir çok ilimiz için sağanak uyarısı18:27 - Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
18:24 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:21 - Kızılay ve AFAD Lojistik Merkezi mağdurlara destek sağlıyor18:20 - Polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı18:19 - Polonya'dan yangınla mücadele eden Türkiye'ye destek18:16 - İstanbul'u kül bulutu sardı
18:12 - PMYO'ya TYT puanıyla 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Memurların yıllık izin kullanımındaki dikkatsizliği geleceklerini karartabilir
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
Yeni Bakan Özer: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
Ankara Büyükşehir 150 zabıta memuru alacaktı, 69 adaya sıfır puan verdi
Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cüneyt arkının en büyük korkusu 1
orman yangını 4
kullan at 2
kırmak 1
dünyadan uzak 5
cendere 3
kolay gözüküp zor olan şeyler 2
zırnık koklatmamak 2
dededen kalma yağlı boya resimler 1
sayılarla aranın iyi olmaması 1
SON İLANLAR
İzmir Karşıyaka Belediyesi 25 geçici işçi alacak
Karaman Milli Eğitim Md. eski hükümlü işçi alacak
Polis Meslek Yüksekokulu 2500 öğrenci alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam