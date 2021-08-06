Aydın'ın Çine ilçesinde 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.
|06 Ağustos 2021 19:20
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Rüzgarın etkisiyle Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve öğle saatlerinde Gökbel Dağı'na sıçrayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.
Bölgede, 3 helikopter de yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor.
Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da iş makineleri, kazma ve kürekleriyle destek veriyor.
Yangın nedeniyle Çine ilçesine bağlı Sarıköy ve Altınabat mahalleleri tahliye edildi.
Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ile İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan da evleri tahliye edilen vatandaşlara yardım etti.
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